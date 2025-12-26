Samstag ab 11 Uhr live: Budenzauber aus Kleve im Ticker

Auch in Kleve (Konrad-Adenauer-Gymnasiums, Köstersweg 41) wird unmittelbar nach Weihnachten in der Halle gespielt. Der 35. Flockdruck-Cup steigt ab 11 Uhr - klickt euch rein! Liveticker sind für die Partien angekündigt.
Gruppe A
Sa., 27.12.25 11:00 Uhr SV Donsbrüggen - SV Nütterden
Gruppe B
Sa., 27.12.25 11:15 Uhr Siegfried Materborn - TuS Kranenburg
Gruppe A
Sa., 27.12.25 11:30 Uhr SV Schottheide-Frasselt - BV DJK Kellen
Gruppe B
Sa., 27.12.25 11:45 Uhr 1. FC Kleve II - SV Rindern II
Gruppe A
Sa., 27.12.25 12:00 Uhr SV Donsbrüggen - SSV Reichswalde
Gruppe B
Sa., 27.12.25 12:15 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Siegfried Materborn
Gruppe A
Sa., 27.12.25 12:30 Uhr SV Nütterden - SV Schottheide-Frasselt
Gruppe B
Sa., 27.12.25 12:45 Uhr 1. FC Kleve II - TuS Kranenburg
Gruppe A
Sa., 27.12.25 13:00 Uhr BV DJK Kellen - SSV Reichswalde
Gruppe B
Sa., 27.12.25 13:15 Uhr SV Rindern II - SGE Bedburg-Hau II
Gruppe A
Sa., 27.12.25 13:30 Uhr SV Donsbrüggen - SV Schottheide-Frasselt
Gruppe B
Sa., 27.12.25 13:45 Uhr 1. FC Kleve II - Siegfried Materborn
Gruppe A
Sa., 27.12.25 14:00 Uhr SV Nütterden - BV DJK Kellen
Gruppe B
Sa., 27.12.25 14:15 Uhr TuS Kranenburg - SV Rindern II
Gruppe A
Sa., 27.12.25 14:30 Uhr SSV Reichswalde - SV Schottheide-Frasselt
Gruppe B
Sa., 27.12.25 14:45 Uhr 1. FC Kleve II - SGE Bedburg-Hau II
Gruppe A
Sa., 27.12.25 15:00 Uhr SV Donsbrüggen - BV DJK Kellen
Gruppe B
Sa., 27.12.25 15:15 Uhr Siegfried Materborn - SV Rindern II
Gruppe A
Sa., 27.12.25 15:30 Uhr SV Nütterden - SSV Reichswalde
Gruppe B
Sa., 27.12.25 15:45 Uhr TuS Kranenburg - SGE Bedburg-Hau II
Halbfinale
Sa., 27.12.25 16:05 Uhr -
Sa., 27.12.25 16:20 Uhr -
Spiel um Platz 3
Sa., 27.12.25 16:40 Uhr -
Finale
Sa., 27.12.25 17:00 Uhr -
