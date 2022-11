Samstag, 14 Uhr live: Findet Ulm in Barockstadt zurück in die Spur? Bei uns verpasst du nichts!

Defensiv stehen die Schwaben nach wie vor sehr kompakt, bekommen wenig Tore, mit nur neun Gegentreffern ist das absoluter Topwert der Liga. Offensiv sollte der Meisterschaftsfavorit aus Ulm aber eine Schippe drauf legen. In den letzten drei Spielen schoss der Ligaprimus lediglich zwei Tore und mit 27 erzielten Treffern ist das nur Platz sechs der Liga. Mit einem Auswärtssieg in Fulda wollen die Donaustädter wieder zurück in die Erfolgsspur finden und den Platz an der Sonne verteidigen. Eine Niederlage in Fulda ohne den nach wie vor rotgesperrten Andreas Ludwig könnte den Ulmer diesen kosten.

Top-Fakt 🚀 1) Barockstadt stellt in diesem Jahr den ältesten Kader der Liga mit einem Altersdurchschnitt von 26,26 Jahren