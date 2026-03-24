 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Sammlung über den 1. FC Monheim kommt ins Stadtarchiv

Armin Drösser hat Fotos, Berichte und vieles mehr rund um den Verein gesammelt. Nun wird die Geschichte des Clubs für die Zukunft gesichert.

von RP · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Eine große Sammlung zum FC Monheim ist künftig der Öffentlichkeit zugänglich.
Eine große Sammlung zum FC Monheim ist künftig der Öffentlichkeit zugänglich. – Foto: Hubert Wilschrey

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Ein Stück lokaler Sportgeschichte hat eine neue, dauerhafte Heimat gefunden. Der Monheimer Armin Drösser hat seine umfangreiche Sammlung zum 1. FC Monheim der Stadt zur weiteren Aufbewahrung in ihrem Archiv geschenkt. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten er und Bürgermeisterin Sonja Wienecke im Stadtarchiv. Mit der Übergabe wird die Geschichte des Fußballvereins für die Zukunft gesichert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Über viele Jahre hinweg hat Armin Drösser mit großem Engagement Fotografien, Zeitungsberichte, Wimpel, Protokollbücher, Festschriften und vieles anderes mehr rund um den 1. FC Monheim gesammelt, geordnet und digitalisiert. Zur Sammelleidenschaft inspirierte ihn sein Onkel Richard Gaulke, der lange Jahre Vorsitzender des Vereins war. Die Wurzeln des Clubs reichen bis ins Jahr 1910 zurück, als der Spielverein Monheim gegründet wurde.

Zusammenschluss im Jahr 1956

Im Jahr 1956 schloss sich dieser mit dem Sportclub Baumberg 1926 zu den Sportfreunden Monheim-Baumberg zusammen. Seit 1962 trägt der Verein schließlich den Namen 1. FC Monheim. „Die Sammlung zeichnet die Entwicklung des Vereins, seine sportlichen Erfolge sowie das vielfältige Vereinsleben über viele Jahrzehnte hinweg nach. Sie ist ein großer Gewinn für das Stadtarchiv und schließt vorhandene Überlieferungslücken“, freut sich Stadtarchivleiterin Sonja Felten.

Bereits im Jahr 2024 hatte Drösser dem Stadtarchiv seine umfangreiche Karnevalssammlung übergeben. „Die Karnevalssammlung an das Stadtarchiv abzugeben, war eine gute Entscheidung, die ich nicht bereut habe. Sie wird nun professionell für künftige Generationen archiviert. Gleiches wollte ich auch für mein FC-Monheim-Archiv erreichen, deshalb habe ich mich zu der Schenkung entschlossen“, so Armin Drösser.

Stücke im Internet zu sehen

Einige ausgewählte Stücke der Sammlung sind in einem Beitrag auf dem städtischen Instagramkanal unter www.instagram.com/monheim_am_rhein zu sehen. Felten weist darauf hin, dass sich alle, die Unterlagen zur Stadtgeschichte dem Stadtarchiv anvertrauen wollen, jederzeit bei ihr melden können. Sie ist telefonisch unter 02173 951-4720 oder per E-Mail an archiv@monheim.de erreichbar.