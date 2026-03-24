Sammlung über den 1. FC Monheim kommt ins Stadtarchiv

Ein Stück lokaler Sportgeschichte hat eine neue, dauerhafte Heimat gefunden. Der Monheimer Armin Drösser hat seine umfangreiche Sammlung zum 1. FC Monheim der Stadt zur weiteren Aufbewahrung in ihrem Archiv geschenkt. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten er und Bürgermeisterin Sonja Wienecke im Stadtarchiv. Mit der Übergabe wird die Geschichte des Fußballvereins für die Zukunft gesichert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Über viele Jahre hinweg hat Armin Drösser mit großem Engagement Fotografien, Zeitungsberichte, Wimpel, Protokollbücher, Festschriften und vieles anderes mehr rund um den 1. FC Monheim gesammelt, geordnet und digitalisiert. Zur Sammelleidenschaft inspirierte ihn sein Onkel Richard Gaulke, der lange Jahre Vorsitzender des Vereins war. Die Wurzeln des Clubs reichen bis ins Jahr 1910 zurück, als der Spielverein Monheim gegründet wurde.
Bereits im Jahr 2024 hatte Drösser dem Stadtarchiv seine umfangreiche Karnevalssammlung übergeben. „Die Karnevalssammlung an das Stadtarchiv abzugeben, war eine gute Entscheidung, die ich nicht bereut habe. Sie wird nun professionell für künftige Generationen archiviert. Gleiches wollte ich auch für mein FC-Monheim-Archiv erreichen, deshalb habe ich mich zu der Schenkung entschlossen“, so Armin Drösser.
Einige ausgewählte Stücke der Sammlung sind in einem Beitrag auf dem städtischen Instagramkanal unter www.instagram.com/monheim_am_rhein zu sehen. Felten weist darauf hin, dass sich alle, die Unterlagen zur Stadtgeschichte dem Stadtarchiv anvertrauen wollen, jederzeit bei ihr melden können. Sie ist telefonisch unter 02173 951-4720 oder per E-Mail an archiv@monheim.de erreichbar.