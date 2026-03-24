Sammlung über den 1. FC Monheim kommt ins Stadtarchiv

Bereits im Jahr 2024 hatte Drösser dem Stadtarchiv seine umfangreiche Karnevalssammlung übergeben. „Die Karnevalssammlung an das Stadtarchiv abzugeben, war eine gute Entscheidung, die ich nicht bereut habe. Sie wird nun professionell für künftige Generationen archiviert. Gleiches wollte ich auch für mein FC-Monheim-Archiv erreichen, deshalb habe ich mich zu der Schenkung entschlossen“, so Armin Drösser.

Stücke im Internet zu sehen

Einige ausgewählte Stücke der Sammlung sind in einem Beitrag auf dem städtischen Instagramkanal unter www.instagram.com/monheim_am_rhein zu sehen. Felten weist darauf hin, dass sich alle, die Unterlagen zur Stadtgeschichte dem Stadtarchiv anvertrauen wollen, jederzeit bei ihr melden können. Sie ist telefonisch unter 02173 951-4720 oder per E-Mail an archiv@monheim.de erreichbar.