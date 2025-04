Sammelfieber beim TuS Velen 1925 e.V. Am 26. April ist es endlich so weit: Der TuS Velen 1925 e.V. startet mit einem Herzensprojekt, das garantiert für Gesprächsstoff sorgt – das eigene Stickeralbum! Exklusiv erhältlich im Michael Brücken Kaufpark (Coesfelder Str. 25-29), der das Projekt finanziert, gibt es Sticker und Alben zu kaufen. Ab 15 Euro Umsatz gibt es sogar ein Päckchen gratis dazu. Es ist mehr als nur ein Heft mit Bildern. Es ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt – emotional, mitreißend und unvergesslich.

Mit insgesamt 628 Stickern bringt das Album die große TuS Velen-Familie zum Glänzen: Vom aufstrebenden Nachwuchs über engagierte Trainer bis hin zu den treuen Vorstandsmitgliedern – jeder hat seinen Platz. "Dieses Sticker-Album ist nicht nur eine Sammlung von Bildern, sondern eine Hommage an unseren Verein. Dankeschön an alle, die dieses Projekt mit viel Herzblut ermöglicht haben“, so Andreas Schnieders, Vereinsvorsitzender des TuS Velen 1925 e.V.