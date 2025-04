Sammelfieber beim FC Sülbeck/Immensen e.V. Am 25. April ist es endlich so weit: Der FC Sülbeck/Immensen e.V. startet mit einem Herzensprojekt, das garantiert für Gesprächsstoff sorgt – das eigene Stickeralbum! Exklusiv erhältlich im MARKTKAUF Einbeck (Altendorfer Tor 24), der das Projekt finanziert, gibt es Sticker und Alben zu kaufen. Es ist mehr als nur ein Heft mit Bildern. Es ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt – emotional, mitreißend und unvergesslich.

Mit insgesamt 318 Stickern bringt das Album die große FC-Familie zum Glänzen: Vom aufstrebenden Nachwuchs über engagierte Trainer bis hin zu den treuen Vorstandsmitgliedern – jeder hat seinen Platz. „Wir sind begeistert, dass der Großteil unserer Mitglieder an diesem Projekt teilgenommen hat! Der FC Sülbeck/Immensen ist froh darüber, so einen starken Partner wie Marktkauf Einbeck an seiner Seite zu haben. Danke! Dieses Album ist eine ganz besondere Erinnerung“, so Timo Lesch, Vorstandsmitglied des FC Sülbeck/Immensen e.V.