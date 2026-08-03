Sammelaktion für verstorbenen Euskirchener Schiedsrichter gestoppt

Für die Finanzierung der Beerdigung von Schiedsrichter Hansi Drinhausen soll nun gesammelt werden – Foto: Rocco Bartsch

Der plötzliche Tod von Schiedsrichter Hans-Jörg "Hansi" Drinhausen hat den Fußballkreis Euskirchen vor Wochen schwer erschüttert. Der beliebte Unparteiische verstarb am 24. Juni nach langer schwerer Krankheit im Alter von nur 49 Jahren. Wie sein Verein, die Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim, jetzt bekannt gaben, scheitert eine würdige Beisetzung vor allem an finanziellen Mitteln. Jetzt soll eine Spendenaktion helfen die Kosten aufzufangen.

Update: Diese Solidarität hätten die Organisatoren so und in dieser Form nicht für möglich gehalten. Der Spendenaufruf wurde keine 30 Stunden nach Beginn vorzeitig gestoppt, da die gewünschte Spendensumme von 2.800 Euro locker übertroffen wurde. Am Ende waren es sensationelle 6.108 Euro die für Hansis Beerdigung eingesammelt wurden. Spendenorganisator Lars Jungmann kommentierte das Ende der mit "Vielen dank an alle Spender. Wir haben das Ziel erreicht. Ihr seid der Wahnsinn. Damit kann Hansi seinen letzten Frieden finden." Für Jungmann und den Sportfreunden Wüschheim-Büllesheim ist klar, dass mit dem Geld jetzt auch noch das ein oder andere Gesteck sowie ein kleine Namensplakette oder gar ein Grabstein möglich ist. "Der Rest geht wie versprochen an Jugendfußballmannschaften", so Jungmann. Er bedankt sich bei allen Spendern und Unterstützern.

Die Spendenaktion wurde am Abend des 2. August ins Leben gerufen. Hauptverantwortlich dafür zeigt sich neben den Sportfreunden Wüschheim-Büllesheim vor allem Schiedsrichterkollege Lars Jungmann, der mittags das Freundschaftsspiel zwischen Nöthen-Pesch-Harzheim II und den Wüschheim-Büllesheim II leitete. Dabei erfuhr Jungmann, dass Hansi Drinhausen immer noch nicht beerdigt sei. Zusammen mit Sportfreunde Abteilungsleiter Torsten Diefenthal, der sich bereits die Kostenermittlung über einen Euskirchener Bestatter hat geben lassen, war Jungmann klar, dass jetzt gehandelt werden muss, um Drinhausen einen würdigen letzten Weg zu erweisen. "Wir brauchen 2.800 Euro damit Hansi hier in seiner Heimat seine letzte Ruhestätte findet", sagt Lars Jungmann.