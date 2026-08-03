Sammelaktion für verstorbenen Euskirchener Schiedsrichter

Für die Finanzierung der Beerdigung von Schiedsrichter Hansi Drinhausen soll nun gesammelt werden – Foto: Rocco Bartsch

Der plötzliche Tod von Schiedsrichter Hans-Jörg "Hansi" Drinhausen hat den Fußballkreis Euskirchen vor Wochen schwer erschüttert. Der beliebte Unparteiische verstarb am 24. Juni nach langer schwerer Krankheit im Alter von nur 49 Jahren. Wie sein Verein, die Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim, jetzt bekannt gaben, scheitert eine würdige Beisetzung vor allem an finanziellen Mitteln. Jetzt soll eine Spendenaktion helfen die Kosten aufzufangen.

Die Spendenaktion wurde am Abend des 2. August ins Leben gerufen. Hauptverantwortlich dafür zeigt sich neben den Sportfreunden Wüschheim-Büllesheim vor allem Schiedsrichterkollege Lars Jungmann, der mittags das Freundschaftsspiel zwischen Nöthen-Pesch-Harzheim II und den Wüschheim-Büllesheim II leitete. Dabei erfuhr Jungmann, dass Hansi Drinhausen immer noch nicht beerdigt sei. Zusammen mit Sportfreunde Abteilungsleiter Torsten Diefenthal, der sich bereits die Kostenermittlung über einen Euskirchener Bestatter hat geben lassen, war Jungmann klar, dass jetzt gehandelt werden muss, um Drinhausen einen würdigen letzten Weg zu erweisen. "Wir brauchen 2.800 Euro damit Hansi hier in seiner Heimat seine letzte Ruhestätte findet", sagt Lars Jungmann.

Er und die Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim wünschen sich eine große Solidarität unter den Vereinen und den Fußballfreunden der Region, damit diese knapp 3.000 Euro auf möglichst vielen Schultern gestützt werden. Sollte mehr darüber hinaus mehr Geld zusammen kommen, dann hat Jungmann bereits eine Idee dafür. "Wir würden die restliche Summe an junge Fußballer und Vereine spenden, was sicherlich auch im Sinne von Hansi wäre", so Lars Jungmann.

Wer sich an der Spendenaktion beteiligen möchte, kann dies gerne hier persönlich tun: