Samma stibitzt die Kirsche beim Remis des FC Neustadt Bei seinem vorletzten Auftritt im Kalenderjahr 2022 zeigt der FC Neustadt mehr Licht als Schatten.

Der FC Neustadt hat in der Fußball-Landesliga bei der Spvgg. F.A.L. seine gute Form bestätigt. Das 1:1 im Linzgau lässt das Punktekonto der Elf von Sascha Waldvogel und Florian Heitzmann auf nun 18 Zähler anwachsen. Auch wenn das Positive im Anschluss an das Remis in Frickingen im Vordergrund stand, finden sich auch auf der Gegenseite Punkte, die in der Nachbetrachtung Gehör gefunden haben und aufgearbeitet werden.

Läuft alles so richtig rund, erzielt beispielsweise ein zuvor lange verletzter Spieler in der Nachspielzeit noch einen Treffer zum Sieg, dann gibt das Fußball-Vokabular so einiges her. Von der Kirsche auf der Sahnetorte bis zum berühmten I-Tüpfelchen finden sich Fußballtrainer und Spieler in der Nachbetrachtung regelmäßig in der großen Palette der verbalen Möglichkeiten in diesem Bereich scheinbar spielend leicht zurecht.