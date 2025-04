Samir Younes Bouazza bleibt dem ETB erhalten

"Dem Team würde ich gerne weiterhelfen"

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist froh, dass der talentierte Mittelfeldspieler Samir Younes Bouazza am Uhlenkrug bleibt. Der Youngster zeigt bisher eine starke Saison in der U19 der Schwarz-Weißen und rückt im Sommer in den Oberligakader auf. Bevor der 18-Jährige zum ETB kam, wurde er beim MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. Samir Younes Bouazza ist 1,83 m groß und macht zurzeit sein Abitur. Er ist variabel einsetzbar, spielt aber am liebsten auf der Zehnerposition im zentralen Mittelfeld.