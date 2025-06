Samet Yilmaz wechselt vom FC 08 Villingen zum Bahlinger SC

Der 22-jährige Deutsch-Türke ist ein echtes Eigengewächs der Villinger. Er kam dort über die Jugend und die zweite Mannschaft ins Regionalliga-Team der "Nullachter", für das er in der abgelaufenen Saison 30 Spiele bestritt und zwei Tore erzielte.



Der Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Walter Adam, sagte zu der Verpflichtung von Samet Yilmaz: "Samet stammt aus der Region und bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Regionalliga mit. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat, und heißen ihn herzlich willkommen im Team!"



Samet Yilmaz betonte, er freue sich, nun Teil der BSC-Familie zu sein: "Schon aus meinen Begegnungen mit Villingen gegen Bahlingen habe ich gemerkt, dass die Mannschaft eine echte Einheit ist - umgeben von einem sehr familiären und ruhigen Umfeld." Die positiven Gespräche mit dem neuen Cheftrainer Stefan Reisinger sowie dem Sportlichen Leiter Walter Adam hätten ihn in seiner Entscheidung bestärkt, so Yilmaz. "Ich freue mich extrem, für einen so ambitionierten Verein für den BSC sowie mit den Jungs alles zu geben!"



Samet Yilmaz ist nach Alex Echner (FC Denzlingen), Rico Wuttke (Spvgg Greuther Fürth), Luca Petzold (Greifswalder FC), Ferdinand Scholl (FC Gießen), Mike Manegold (SGV Freiberg) und Karim El-Abed (BFC Dynamo Berlin) der siebte Neuzugang für die Spielzeit 2025/26. Den Verein verlassen wird hingegen nach einer Saison Ali Ibrahim. Der 22-Jährige bestritt in der abgelaufenen Spielzeit 16 Regionalliga-Partien und erzielte dabei zwei Tore. Der Bahlinger SC wünscht Ali Ibrahim alles Gute!