Samet Altun jagt den Kreisliga-Torrekord
Samet Altun vom ESV Hohenbudberg steht nach 21 Spieltagen in der Kreisliga A bei 37 Treffern. Der Torrekord aus der Saison 2022/23 wackelt. Was der 34-Jährige an seinem Heimatklub schätzt und warum’s beim GSV Moers nicht funktioniert hat.rnrn
von RP / Gabriel Graeber · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Samet Altun vom ESV Hohenbudberg (in schwarz) führt die A-Liga-Torschützenliste mit 37 Treffern an. – Foto: Michael Zöllner
Es ist der 1. März, kurz nach 17 Uhr. Auf eigener Platzanlage hat der FC Meerfeld in der Kreisliga A soeben gegen den ESV Hohenbudberg eine 0:9-Klatsche kassiert. Bei den Gästen stach ein Fußballer ganz besonders heraus. Mann des Spiels war wieder mal Samet Altun. Der Stürmer war mit sieben Treffern am Kantererfolg beteiligt. Es waren seine Saisontore 31 bis 37.