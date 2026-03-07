Samet Altun jagt den Kreisliga-Torrekord

Dabei wurden seine Stürmerqualitäten nicht gleich erkannt: „Ich habe in der Jugend oft vorne gespielt. In meinen ersten Jahren bei den Senioren wurde ich jedoch häufig auf der Außenverteidigerposition eingesetzt. Erst als sich beim GSV Moers unser Stürmer Christian Zeiler verletzte, wurde ich mal vorne eingesetzt und konnte direkt überzeugen. Allerdings wurde ich beim GSV weiterhin defensiv eingeplant. Auch deshalb haben sich unsere Wege getrennt.“ Die Entwicklung bei seinem Ex-Verein bedauert Altun: „Da bin ich echt traurig drüber. Den GSV mochte ich immer. Es ist in Moers der größte Verein. Es ist schade, dass es dort so zusammengebrochen ist.“

51 Tore sind zu knacken