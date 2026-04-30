Samet Altun: „Das war schon ein geiles Erlebnis“

Samet Altun spielt eine grandiose Saison. – Foto: Robin Chaya

Samet Altun vom ESV Hohenbudberg ist in der Moerser Kreisliga A weiter nicht aufzuhalten. Am vergangenen Wochenende traf der Stürmer beim 2:2 gegen den VfL Rheinhausen wieder doppelt. Es waren seine Saison-Treffer 53 und 54. So viele Tore hat vor ihm noch niemand in der Moerser A-Liga erzielt. Wieso sein Rekord wackelt und wer für den 35-jährigen der Favorit im Aufstiegsrennen ist.

Samet Altun Ich finde es ehrlich gesagt sehr schade. Die Schwafheimer haben die ganze Saison durchgehalten und ziehen jetzt kurz vor Schluss zurück. Ich finde es unsportlich und habe kein Verständnis dafür. Dafür bin ich zu sehr Sportler. Concordia Rheinberg ist das beste Beispiel, wie’s auch anders geht. Sie haben schon gesagt, dass sie absteigen, aber trotzdem bis zum Ende durchziehen wollen. Bei drei Absagen von Schwafheim ist es kein Zufall mehr. Ich habe mich wirklich sehr geärgert, als ich davon erfahren habe.

Herr Altun, eigentlich haben Sie jetzt schon den Torrekord in der Kreisliga A von Felix Terlinden (51 Treffer) gebrochen. Nun ist der SV Schwafheim II zu dritten Mal zu einem Spiel nicht angetreten und wird ans Tabellenende gesetzt. Dies könnte bedeuten, dass Ihnen acht Tore aberkannt werden. Was sagen Sie dazu?

Altun Wenn mir die acht Tore aberkannt werden sollten, dann würde ich bei 46 stehen. Mein Ziel ist es natürlich, dann wieder den Rekord zu brechen. Vorher war mein Ziel, die60-Tore-Marke zu knacken. Aber ich weiß, wie schwer das ist.

Es stehen noch fünf Spieltage an. Es geht für Sie mit dem ESV gegen Menzelen, Schwafheim, Asberg, Neukirchen und Rheurdt. Was glauben Sie, wie viele Altun-Tore noch hinzukommen werden?

Gab’s in dieser Spielzeit ein Altun-Tor, das Ihnen in Erinnerung geblieben ist?

Altun Ja, da gibt es eins. Letztens hatten wir das Rückspiel gegen Büderich. Da gab es eine Einwurfsituation an der Mittellinie. Ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass der Torwart weit vor dem Tor stand. Den Ball habe ich mit der Brust angenommen und dann aus rund 40 Metern geschossen. Der Ball flog wie ein Strahl ansatzlos in den Knick. Danach war ein paar Sekunden Funkstille, weil das niemand glauben konnte. Das war geil.

Gab‘s bei den ganzen Toren auch eines mit einer außergewöhnlichen Bedeutung für Sie und die Mannschaft?

Altun Da erinnere ich mich an das Hinspiel gegen Schwafheim II. Wir haben in der 89. Minute das 3:4 kassiert. Alle waren niedergeschlagen. Vom Anstoß an habe ich mich durch die gegnerische Mannschaft gedribbelt und das 4:4 in der 90. Minute gemacht. In der 93. Minute erzielte ich mit einem Kopfball noch den Siegtreffer. Das war schon ein geiles Erlebnis für die Mannschaft.

Können sich die Fans vom ESV Hohenbudberg denn auch in der nächsten Saison auf Tore von Samet Altun freuen?

Altun Ja, ich habe zugesagt für die neue Saison. Ich werde nicht jünger, schaue von Saison zu Saison und verlängere dementsprechend dann immer nur um ein Jahr. Ich bin schon echt dankbar, dass ich die Jungs hinter mir habe und sie mir helfen, so zu performen.

Ist für die nächste Saison der lang ersehnte Aufstieg geplant?

Altun Man muss abwarten, wie die Gegebenheiten sind. Es müssen alle fit sein. In der Rückrunde ist hier eine gute Teamchemie entstanden. Wir schauen ohne Druck, für was es in der nächsten Saison reicht.

Apropos Aufstieg. Das diesjährige Meisterrennen ist extrem eng und wird durch den Rückzug von Schwafheim II noch spannender. Wer wird denn am Ende die Nase vorne haben?

Altun Wir haben Asberg noch vor uns, aber ich glaube, dass Lüttingen die besten Karten hat. Sie haben mich wirklich überzeugt im Rückspiel. Sie haben einen guten Spielaufbau mit der Fünferkette. Dazu die beiden Knipser vorne. Lüttingen hat im Kollektiv eine sehr gute Mannschaft. Asberg traue ich es auch zu, aber ich glaube, dass Lüttingen es am Ende machen wird.