Samed Yilmaz kämpft gegen Willkür beim Wechsel von Jugendspielern Was einem Mitspieler seines Sohnes im Sommer passiert ist, will Yilmaz mit seiner Elterninitiative so nicht stehen lassen.

Der betreffende Vorgang hat sich in der vorigen Wechselperiode abgespielt. Es geht um einen B-Jugendspieler, der im Sommer von der DJK Gnadental zur DJK Hoisten wechseln wollte. Der Spieler hatte in der Vorsaison zunächst für die Spielgemeinschaft der DJK Gnadental mit dem SV Rosellen gespielt, die der SV Rosellen dann im Winter auflöste, so dass beide Vereine die Saison mit eigenständigen Teams abschlossen. Die Rosellener boten dem Trainer dieses Teams dann nach der Saison eine andere Aufgabe an, was offensichtlich weder der Trainer noch die Spieler sonderlich gut fanden. Eine Elterninitiative suchte dann gemeinsam mit dem Coach einen neuen Verein, bei dem sie eine B-Jugend aufbauen konnten, und fanden so die DJK Hoisten.

Einige der Rosellener Spieler entschlossen sich daraufhin zu einem Wechsel zur DJK Hoisten, und natürlich blieb die Information auch den ehemaligen Teamkollegen aufseiten der DJK Gnadental nicht verborgen. "Die Jugendspieler der DJK Gnadental berichteten, dass Sie großes Interesse an einem Wechsel zum ehemaligen Trainer hätten, nunmehr bei der DJK Hoisten, sie jedoch von Funktionären der DJK Gnadental bedroht worden seien, mit möglihst langen Sperren bestraft zu werden, sollte sich jemand 'trauen' zur DJK Hoisten wechseln zu wollen", erklärt Yilmaz in einem Schreiben, das er im Namen der Hoistener Elterninitiaitive an die Jugendabteilungen der 49 Vereine im Kreis Grevenbroich-Neuss verschickt hat, das auch unserer Redaktion vorliegt. Letztlich hätten sich die Gnadentaler Spieler andere Vereine gesucht und seien auch von Sperren verschont geblieben. Lediglich ein Spieler traute sich trotzdem, den Wechsel nach Hoisten zu vollziehen. Trotz fristgerechter Abmeldung ereilte lediglich ihn eine dreimonatige Sperre. Auch seitens des SV Rosellen sei kein wechselnder Spieler gesperrt worden. Der zentrale Vorwurf ist also die Willkür, die diesem Fallbeispiel eigen ist. Das Vorgeben ist der aktuellen Spielordnung zufolge regelkonform, selbst der Westdeutsche Fußballverband habe das Vorgehen Yilmaz gegenüber aber als "höchst unethisch" eingestuft.