Same procedure as....

Pata hat das erste mal seit 12 Jahren Bargeld in der Hand gehabt und im Vereinsheim Deckel gezahlt - gehe davon aus, dass nun ein Kunstrasenplatz drin ist.

Fabio Gargano, die Liebe aller Frauen die nicht mehr menstruieren können, tat allen mit seinem Gips Leid.

Dieses mal konnte ich bei Vini keine McDonalds Tüte erblicken, was zeigt, dass auch er in der Fastenzeit angekommen ist.

Manfred Alt bestand bei der ersten schon vor dem Spiel auf einen Trikottausch, sodass wir in Retro Trikots antreten mussten - in Gedenken an Thomas Müller auch völlig legitim

Nun aber zum Spiel...

Im Hinspiel gegen Baierbach gab es eine 0:5 Klatsche welche aber um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen ist.

Nach der Schande von vergangener Woche sollte es nun diese Woche wieder besser werden.

Hannes Holler durfte neben Jonas im zentralen Mittelfeld ran (und beide machten ihren Job super)

Die Innenverteidigung bestand aus Schauspieler Lukas Summer und mir.

Und da gabs dann noch ein ganz besonderes Comeback.

Ike ist wieder da..endlich wieder Schleifspuren am Platz!

Von Beginn an drückten die Eisenbahner aufs Gas und sehr früh schon fiel das 1:0 - unser Thomas Müller (Matthias Keil) drückte die Kugel über die Linie (wirklich toll, was du seit der Winterpause auf den Platz bringst - wir sind echt stolz auf dich!)

Im Verlauf tat sich nicht viel..Baierbach schob hoch drauf ohne wirklich gefährlich zu werden.

Aus dem Spiel heraus konnte man in der ersten Halbzeit 0 Torchancen zählen.

Die Hausherren hingegen vergaben teilweise auf klägliche Art einige große Möglichkeiten auf die Torerzielung.

Und dann schüttelte Jonas Zwerschina nochmal richtig einen aus seinem Huf - ich habe immer noch keine Ahnung wie den abgefälschten Schuss der Keeper halten konnte.

Es ging also mit einem 1:0 in die Kabine - ungewohntes Gefühl, vor allem weil man höher hätte führen müssen.

Man war sich sicher, dass man dieses Ding holen würde, aber weit gefehlt!

Über die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit sollte man den Mantel des Schweigens werfen.

Völlig vogelwild wie wir auf die Verliererstraße kamen.

Wie die Tore der Gäste fielen, darüber möchte ich nichts großartiges sagen..sie fielen einfach..man kann sich darüber ärgern...oder man könnte sich darüber ärgern in der ersten Halbzeit nicht schon alles klar gemacht zu haben.

Es hieß also irgendwann 1:3 gegen einen Gegner, der schon mausetot war.

Kathi Wilhelm hob schon mahnend ihren Zeigefinger und ich ging vom Platz um die Viererkette aufzulösen - zugegeben, es hat wieder richtig Spaß gemacht und das ''Karriereende'' wird nochmals um ein Jahr verlegt...paar mal werde ich meinen Leberkas/Burgerkingkörper noch über den Rasen schleifen...Hängebauchschweinstyle

Und wir hatten auch in der zweiten Halbzeit nochmals einige Chancen, die teils kläglich vergeben wurden.

Dann musste der alte Mann doch mal vom Platz und wir stellten wieder auf 3 Stürmer um.

Wir drückten und Baierbach konterte - Lukas Summer, der ein hervorragendes Spiel zeigte konnte die mit Hilfe von Haaginho und Alex Rumpler wegverteidigen.. (auch von euch dreien war es ein super Spiel!!!)

Alex ist so eine Konstante des Teams geworden. Ist wohl der, der jedes Spiel liefert...liegts am Schnauzer?

In der 90. Minute konnte Ramadan Maloku noch durch einen Strafstoß das 2:3 erzielen, aber für mehr sollte es nicht mehr reichen.

Am Ende war es eine hervorragende erste Halbzeit, dann 15 MInuten Tiefschlaf, auch von mir (was mich umso mehr ärgert)..und dann wieder ein recht stabiles Spiel.

Es tut mir um die Jungs langsam Leid, denn bis auf das Kronwinkl Spiel waren wird jetzt schon oft mindestens auf Augenhöhe, aber da sind noch kleine Dinge die uns im Weg stehen (und damit mein ich weder Alex, noch Edis zarte Hände, oder Kathis einladende Wimpern).

Viele Spiele sind es nicht mehr, aber wird werden weiter kämpfen.

Ähnlich wie Kathi um einen Platz beim Starkbierfest.

Im Nachgang gab es noch ein gutes Gespräch mit dem sportlichen Leiter aka Legende Stu, welcher mir völlig zurecht Kaltgetränke ausgab...

Und dann aus dem Nichts stand Kathi da: ''Ab zum Fest jetzt, Vallah, Kurwa'' - sagte ihr eindringlicher Blick.

Nette Leute dort..gutes Bier und Menschen am Rande der Realität - und Marcel!

Sonntag gehts weiter..

Gehts in die Sonne ihr kasigen Mondgesichter..

Pfiade!