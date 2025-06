Sam Zergan: Immer auf dem Platz, nie im Mittelpunkt

In der vergangenen Saison war Zergan bester Schiedsrichter der Landesliga und ist eine Klasse nach oben geklettert. In der kommenden Spielzeit darf er in der Oberliga pfeifen. Mit seinem Kollegen Mohammed Wahbi, der ebenfalls aufgestiegen ist, trainiert er regelmäßig Kondition, Ausdauer, Stabilität. „Man muss fit sein, damit der Kopf frei bleibt. Nur wer körperlich auf der Höhe ist, kann in hektischen Situationen ruhig und klar entscheiden.“

An sein erstes Spiel mit der Pfeife erinnert er sich noch genau: ein B-Jugendspiel zwischen Ratingen 04/19 und der SG Unterrath. „Da ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte“, sagt er. Er stand falsch, übersah ein klares Abseits, gab ein Tor – und wollte seinen Fehler nicht eingestehen. „Ich war zu stolz. Heute würde ich die Entscheidung korrigieren, das ist keine Schwäche, sondern Teil des Lernprozesses.“

Seitdem hat sich allerdings viel verändert. Zergan pfeift kontrollierter, souveräner, mit dem nötigen Maß an Autorität. Und dennoch kennt er sie immer noch – die Nervosität vor wichtigen Spielen, vor allem dann, wenn ein Beobachter auf der Tribüne sitzt und seine Leistung bewertet. „Dann habe ich richtig Lampenfieber“, sagt er. Aber genau das unterscheide die guten von den mittelmäßigen Schiedsrichtern: trotz Druck ruhig zu bleiben, die Kontrolle zu behalten, auch wenn ein Spiel zu kippen droht.

Einmal, erzählt er, habe er in einem Spiel fünf Rote Karten zeigen müssen. Jede einzelne berechtigt – und doch sei es schwer gewesen, die Spieler danach wieder einzufangen. „Wenn man einmal falsch liegt, kann die Stimmung kippen. Dann muss man nicht nur die Zuschauer im Griff behalten, sondern vor allem die 22 Spieler auf dem Platz.“ Die Kunst sei, mit Fingerspitzengefühl zu reagieren – nicht mit Härte um der Härte willen, sondern mit einem Gespür für das, was die Situation verlangt.

Wohin geht die Karriere?

Zergan beobachtet heute jedes Spiel mit anderen Augen. Als Zuschauer verliert er zunehmend den Blick für das fußballerische Geschehen. „Ich sehe fast nur noch den Schiedsrichter. Wo läuft er hin? Wie bewegt er sich? Welche Gesten nutzt er? Ich bewerte ständig mit – das ist einfach drin.“ Nur die Nationalmannschaft könne ihn emotional noch mitreißen. Ansonsten sei das Schiedsrichtersein längst auch zu einer Art Distanz geworden.

An große Karrierepläne verschwendet er keine Gedanken. „Ich konzentriere mich auf die kommende Saison. Ich will sie genießen, mein Bestes geben. Was danach kommt, ist völlig offen. Ich denke da gar nicht an einen Aufstieg oder so etwas. Das ist von so vielem abhängig.“ Schon das Pfeifen in der Oberliga empfinde er als Auszeichnung.

Neben dem Platz arbeitet Sam Zergan in einem Steuerbüro einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – sachlich, strukturiert, wie seine Art auf dem Spielfeld. Dort wie hier geht es um Regeln, ums Abwägen, um Präzision. Und darum, bei allem Druck einen kühlen Kopf zu behalten.

Am Ende will er nicht der Mittelpunkt sein. Kein Star. Kein Richter mit Hammer. Sondern einer, der weiß, wann man laufen, wann man pfeifen und wann man schweigen muss. Wenn nach dem Abpfiff niemand über den Schiedsrichter spricht – dann hat Zergan seinen Job gut gemacht.