Salzweg: Trainer-Trio gibt Ja-Wort

Der FC Salzweg surft in der Kreisliga Passau seit Monaten auf einer Erfolgswelle, hat sich erst einmal geschlagen geben müssen und führt folgerichtig das Ranking an. Im Frühjahr werden sich Mautner, Rüther, Hugger & Co. den Titel gemeinsam mit dem derzeit zwei Punkte schlechter gestellten TSV Karpfham einen Meisterschaftszweikampf liefern, alle andere Konkurrenten sind bereits außer Reichweite. Unabhängig vom Saisonausgang setzt der ehemalige Bezirksoberligist auf Kontinuität und hat das Trainerteam um Chefanweiser Julian Blöchl und die beiden spielenden Co-Trainer Sigi Wilhelm und Niklas Schröder eine weitere Spielzeit an den Klub gebunden.

"Es ist ein starkes Zeichen, dass Julian, Sigi und Niklas bereits jetzt ihre Zusagen gegeben haben, obwohl es auch Anfragen von anderen Vereinen gab“, freut sich der Sportliche Leiter Andreas Dichtleder, der den Trainern eine hervorragende Arbeit bescheinigt: "Wir sind in einer super Ausgangssituation für die kommende Saison. Egal mit welchem Ende, die drei Coaches bleiben uns erhalten. Auch ein Grund dafür liegt in den bereits getätigten Zusagen des Kaders. Fast die komplette Mannschaft hat uns bereits ihren Verbleib zugesichert, so dass wir schon jetzt mit einem guten Gefühl auf die kommende Saison blicken können."







Um bestmöglich auf die "Mission Aufstieg" vorbereitet zu sein, bestreitet der Kreisliga-Primus schon im Januar Hallentrainingseinheiten und zudem ist eine Laufchallenge angesagt. Höhepunkt der mehrwöchigen Vorbereitungsphase ist ein Trainingslager in Kroatien. Zudem stehen anspruchsvolle Testspiele auf dem Programm, unter anderm wird gegen die beiden Bezirksligisten SV Hutthurm und die U23 des SV Schalding-Heining geprobt, ehe es dann am 22. März 2026 mit dem Gastspiel beim starken Aufsteiger DJK-SV Dorfbach wieder um Punkte und Tore geht.