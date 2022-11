Die Kicker des FC Salzweg haben mittlerweile siebenmal hintereinander verloren – Foto: Karl-Heinz Hönl

Salzweg-Manko: »Sind körperlich nicht auf der Höhe« Auch nach dem Trainerwechsel gab es beim Bezirksliga-Urgestein bisher nicht den erhofften Umschwung

Der FC Salzweg befindet sich in der Bezirksliga Ost weiter im freien Fall: Siebenmal in Folge haben die Mannen um Co-Spielertrainer Stefan Holzinger das Spielfeld mittlerweile als Verlierer verlassen müssen. Das rettende Ufer ist somit bereits fünf Zähler entfernt, der Vorsprung zu den direkten Abstiegsrängen auf drei Punkte zusammengeschmolzen. Auch der Trainerwechsel - Mike Kolarsch ersetze vor drei Wochen Axel Dichtl - brachte bislang noch die erhoffte Wirkung.

"Unsere Leistungskurve zeigt nach oben. Die Vorstellungen in Ruhmannsfelden und gegen Vornbach waren definitiv ordentlich. Mit etwas Glück hätten wir in beiden Spielen etwas holen können. Es ist eine alte Fußball-Floskel, aber uns würde es halt enorm helfen, wenn wir mal wieder in Führung gehen könnten", sagt Salzwegs Sportlicher Leiter Michell Stark, der kein Blatt vor dem Mund nimmt und die vorhandenen Defizite klar anspricht: "Vorne fehlt uns aktuell die Durchschlagskraft. Wir spielen uns ohnehin nicht all zu viele Möglichkeiten heraus und die, die wir haben, können wir nicht nutzen. Zudem sind wir körperlich nicht auf der Höhe. Nach 60, 70 Minuten lassen wir stark nach. Das soll jetzt keine Breitseite gegen unseren ehemaligen Trainer sein, sondern ist der Tatsache geschuldet, dass wir über mehrere Wochen eine sehr schlechte Trainingsbeteiligung hatten. Einige Spieler plagten sich mit Verletzungen herum, ein paar Akteure setzten andere Prioritäten. Die fehlende Fitness macht sich in allen Bereichen stark bemerkbar."







Auch Neu-Trainer Miko Kolarsch (li.) konnte bislang keine Wunderdinge bewirken – Foto: Karl-Heinz Hönl









Der erhoffte Kolarsch-Effekt blieb bislang aus, dennoch findet Stark für den 50-Jährigen lobende Worte: "Mike richtet uns die Wadln schon nach vorne und macht es richtig gut. Wir haben jetzt wieder immer um die 15, 16 Leute im Training, die an einem Strang ziehen. Das macht uns Hoffnung." Um den Anschluss zu den rettenden Plätzen nicht komplett zu verlieren, wäre es dringend erforderlich, in den beiden ausstehenden Partien noch zu punkten. Nach dem Derby in Hutthurm folgt das Gastspiel des amtierenden Vizemeisters FC Künzing. "Das sind zwar nochmal zwei ganz schwierige Aufgaben, aber wir müssen alles probieren, um unseren Negativlauf endlich zu beenden. Um diese Jahreszeit geht bekanntlich viel über den Kampf und den müssen wir - wie wir es schon in den vergangenen Partien getan haben - bedingungslos auf den Platz bringen. Vielleicht kehrt auch das zuletzt fehlenden Quäntchen Glück zurück, dann ist schon nochmal etwas drin", meint Stark.







In der Winterpause möchte sich der Bezirksliga-Dino gerne verstärken. "Auch wenn es nicht einfach ist, wollen wir etwas tun. Wir führen bereits erste Gespräche und hoffen, ein, zwei neue Gesichter für uns gewinnen zu können. Ob uns das gelingt, kann ich noch nicht vorhersagen. Aber wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten alles probieren. Wir wollen die Liga unbedingt halten und wenn es über den Umweg Relegation sein muss", verdeutlicht Michell Stark.