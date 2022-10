Salzweg: Kolarsch löst Dichtl ab Der in Abstiegsnot geratene Bezirksligist zieht die Reißleine und holt einen alten Bekannten zurück

Die Negativserie des FC Salzweg ist nicht ohne Folge geblieben: Nach vier Niederlagen am Stück, unter anderem hagelte es eine historische 1:10-Auswärtspleite beim TSV Grafenau, ist die Ära Axel Dichtl beim Ost-Bezirksligisten beendet. Der 48-jährige A-Lizenzinaber trainierte den Klub aus dem Landkreis Passau bereits zwischen 2009 und 2014 und seit Sommer 2021 wieder. Als Nachfolger konnten die Verantwortlichen einen alten Bekannten reaktivieren. Nach einer längeren Fußballpause kehrt Mike Kolarsch zurück an seine alte Wirkungsstätte. Der frühere Bayernligaspieler führte den FCS 2009 als Spielercoach in die Bezirksliga und sprang in der Spielzeit 2014/2015 nochmal für ein paar Monate in die Bresche. Bei seiner dritten Amtsperiode steht der 50-Jährige vor einer großen Herausforderung, denn Muthmann, Holzinger und Kameraden hängen im Tabellenkeller fest.