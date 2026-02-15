Salzweg II: Routiniers Muthmann und Huber moderieren Neustart Die Reserve des Bezirksliga-Anwärters geht in der kommenden Saison wieder in der A-Klasse an den Start von Thomas Seidl · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Severin Muthmann (li.) und Klaus Huber werden die II. Mannschaft des FC Salzweg anleiten – Foto: Robert Geisler

Im vergangenen Jahr musste der FC Salzweg aufgrund von Spielermangel seine zweite Garde aus der A-Klasse abmelden - nun sollen mit Severin Muthmann und Klaus Huber höherklassig erprobte Fußballer, die derzeit noch mit der "Erste" der Rot-Weißen um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpfen, den Neustart einleiten

"Für uns als Verein ist die gefundene Konstellation natürlich ein Glücksfall. Einerseits sind Severin und Klaus aufgrund ihrer sportlichen Leistung sehr angesehen, andererseits als Persönlichkeiten neben dem Platz sehr wichtig. Die Kombination bildet dementsprechend eine sehr starke Basis für eine sportlich erfolgreiche zweite Mannschaft“, freut sich der sportliche Leiter des FC Salzweg, Andreas Dichtleder. "Alle zwei werden auch noch spielen, was das sportliche Level direkt heben und für junge Spieler attraktiv machen wird. Das ist nicht alltäglich in der A-Klasse“, meint Dichtleder. Sollte Not am Mann sein, sind Muthmann, der inzwischen sogar 2. Vorstand des Klubs ist, und Huber allerdings auch noch Optionen für das A-Team.













Dennoch ist das FCS-Lager positiv gestimmt, dass das Comeback keineswegs ein Himmelfahrtskommando wird. "Wir haben bereits einige Zusagen für die Neuausrichtung und werden deswegen definitiv auch in der A-Klasse aufstiegsberechtigt an den Start gehen“, verrät Dichtleder. Mit Stefan Holzinger wird ein weiterer erfahrener Haudegen in der zweiten Mannschaft helfen - egal ob im organisatorischen Bereich oder als Aktiver - und somit seine Laufbahn, aktuell gehört der 36-Jährige noch zum Spielerstamm der Kreisligatruppe, ausklingen lassen. "Sollten es mal brennen, ist auf ihn Verlass. Er bleibt dem FC Salzweg erhalten. Für uns ist das ein Erfolg, wenngleich sich die Prioritäten im Alter verändern", weiß Fußballboss Dichtleder.

Simon Pfeiffer ist der Torjäger der DJK-SV Karlsbach – Foto: Verein