Salzweg II: Routiniers Muthmann und Huber moderieren Neustart

Im vergangenen Jahr musste der FC Salzweg aufgrund von Spielermangel seine zweite Garde aus der A-Klasse abmelden - nun sollen mit Severin Muthmann und Klaus Huber höherklassig erprobte Fußballer, die derzeit noch mit der "Erste" der Rot-Weißen um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpfen, den Neustart einleiten
"Für uns als Verein ist die gefundene Konstellation natürlich ein Glücksfall. Einerseits sind Severin und Klaus aufgrund ihrer sportlichen Leistung sehr angesehen, andererseits als Persönlichkeiten neben dem Platz sehr wichtig. Die Kombination bildet dementsprechend eine sehr starke Basis für eine sportlich erfolgreiche zweite Mannschaft“, freut sich der sportliche Leiter des FC Salzweg, Andreas Dichtleder. "Alle zwei werden auch noch spielen, was das sportliche Level direkt heben und für junge Spieler attraktiv machen wird. Das ist nicht alltäglich in der A-Klasse“, meint Dichtleder. Sollte Not am Mann sein, sind Muthmann, der inzwischen sogar 2. Vorstand des Klubs ist, und Huber allerdings auch noch Optionen für das A-Team.
Schon jetzt stehen einige Akteure für die "Zweite" fest. Darunter auch neue Spieler, die zuvor nicht für den FC Salzweg aufgelaufen sind. Simon Pfeiffer vom DJK-SV Karlsbach und Marco Veltl vom SV Kumreut werden zukünftig das Trikot der Passauer Vorstädter überstreifen. "Das ist ein super Zeichen, dass die beiden direkt mit uns starten wollen. Sie kennen Klaus Huber bestens und deshalb wird das harmonieren“, glaubt Dichtleder