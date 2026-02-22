Salzweg angelt sich Torhüter-Talent Obika Der 19-jährige Goalie wechselt in der Sommer-Wechselperiode vom 1. FC Passau zum Nachbarn von Thomas Seidl · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Victor Obika zieht es zum FC Salzweg – Foto: Horst Wagner

Weiter umtriebig zeigt sich Spartenleiter Andreas Dichtleder vom Kreisliga-Spitzenreiter FC Salzweg. Nach Henry Adu (1. FC Passau) und Paul Stögbauer (FC Obernzell-Erlau) wird ab Sommer auch der 19-Jährige Schlussmann Victor Obika vom 1. FC Passau das Salzweger Trikot überstreifen. Im Winter wechselte bereits Spielgestalter Senad Sallaku vom Bayernligisten FC Sturm Hauzenberg zu den Passauer Vorstädtern, die also in den letzten Wochen respektable vier Neuzugänge festzurren konnten.

"Für uns war es eine Schlüsselposition, die es zu besetzen galt, um optimal aufgestellt zu sein“, erklärt Dichtleder, der darauf verweist, dass nun also bald zwei "richtig gute Keeper“ im Kader stehen. Aktuelle Nummer eins der Blöchl-Truppe ist Marsel Caka. Der 30-jährige Albaner stand vor seinem Wechsel zum FCS ebenfalls zwischen den Pfosten des 1. FC Passau und bestritt für das Team von der Danziger Straße 31 Landesliga-Einsätze.







Jungspund Obika möchte dem erfahrenen Schlussmann aber Konkurrenz machen und mit Caka den Kampf um die Stammtorhüter-Position aufnehmen. "Mit Victor sind wir schon länger im Gespräch und sind froh, dass er sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat“, freut sich Dichtleder. In Salzweg trifft Obika auf einige bekannte Gesichter: Den einen oder anderen Kicker des Bezirksliga-Anwärters kennt er nämlich aus gemeinsamen Passauer Zeiten. "Von daher wird es menschlich auch super passen und es für Victor einfach sein, in die Mannschaft zu wachsen", ist Andreas Dichtleder überzeugt. Der 19-jährige Youngster muss sich bei seinem Noch-Verein mit der Rolle des Ersatzkeepers zufrieden geben, denn im Kasten des FCP steht mit Paul Burgmeier einer der besten Goalies der Landesliga Mitte. Aktiv ist der Teenager auch in der "Baller League", in der er für Eintracht Spandau aufläuft.



