Salzweg angelt sich Passau-Talent Bauer

Der FC Salzweg bastelt weiter an einem schlagkräftigen Kader, der in der Saison 2025/2026 in der Kreisliga Passau eine gute Rolle spielen soll. Mit dem jungen Dennis Bauer vom Landesligisten 1. FC Passau konnten die Verantwortlichen einen vielversprechenden Zugang an Land ziehen. Der 19-jährige Youngster, der im Nachwuchsleistungszentrum der Dreiflüssestädter ausgebildet wurde, kam bei den Rot-Weißen in der abgelaufenen Runde zu 24 Landesliga-Einsätzen und stand dabei immerhin zehnmal in der Startelf.