SALZPOKAL und STADTMEISTERSCHAFT 2023

Am ersten Januar-Wochenende ist es endlich wieder soweit: die Hallenturniere der Männermannschaften stehen auf dem Plan. Der 23. Salzpokal bietet wieder ein attraktives Teilnehmerfeld, welches wir euch in der nächsten Woche vorstellen werden. Neben dem Salzpokal am Samstag, gibt es in diesem Jahr eine Neuheit: die erste Stadtmeisterschaft ! Am Freitagabend spielen Mannschaften aus der Region um den Titel.

Zudem wird erstmalig mit einer Bande gespielt, welche das Hallenspiel noch attraktiver macht.