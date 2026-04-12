Salzmann rettet Allmersbach, Kreßberg vernichtet Urbacher Hoffnungen

– Foto: Andrea Wahl

Am 22. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall hat sich das Bild an der Spitze weiter geschärft. SV Allmersbach und TSV Gaildorf hielten dem Druck stand, dahinter musste TSV Schornbach einen schweren Rückschlag hinnehmen. Im Tabellenkeller wurden die Linien ebenfalls klarer. Mehrere direkte Duelle kippten in entscheidenden Momenten – und genau das verleiht diesem Spieltag seine Wucht.

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Der SV Allmersbach hat sich in einem wilden Spiel beim TSV Nellmersbach mit 3:2 durchgesetzt und die Tabellenführung behauptet. Zunächst brachte ein Eigentor von Muamer Adzem die Gäste in Führung (42.), dann erhöhte Yusuf Dik auf 2:0 (53.). Doch Nellmersbach schlug durch Wladimir Franz (62.) und Lionello Zaino (78.) eindrucksvoll zurück. Als vieles auf ein Remis hindeutete, traf Kevin Salzmann in der 82. Minute zum entscheidenden 3:2. Damit steht Allmersbach nun bei 57 Punkten und bleibt ganz oben. Nellmersbach bleibt mit 24 Punkten Elfter. Gerade weil das Spiel zwischenzeitlich kippte, hat dieser späte Sieg eine enorme Wirkung.

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Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach hat sich beim TSV Michelfeld 1954 mit 3:1 durchgesetzt und ihre starke Position im oberen Tabellendrittel gefestigt. Even Stoppel traf früh zum 0:1 (4.), Manuel Huber glich für Michelfeld zum 1:1 aus (44.). Lange blieb die Partie offen, ehe Even Stoppel mit seinem zweiten und dritten Treffer alles entschied (87., 89.). Für Michelfeld ist diese Niederlage ein harter Schlag im Abstiegskampf. Der Aufsteiger bleibt bei 16 Punkten auf Rang 14. Oppenweiler-Strümpfelbach dagegen verbessert sich auf 35 Punkte und bleibt Vierter. Besonders die späte Entscheidung macht diesen Sieg für die Gäste so wertvoll – und für die Gastgeber so bitter. ---

TURA Untermünkheim hat den TSV Schwaikheim mit 5:0 überrollt und damit eines der deutlichsten Zeichen dieses Spieltags gesetzt. Die Gastgeber gingen durch Janik Koppenhöfer in Führung, ehe Jannis Kronmüller das 2:0 erzielte (18.). Danach erhöhten Timo Brenner (31.), Janik Pfeiffer (37.) und erneut Jannis Kronmüller (52.) zu einem klaren Heimsieg. Mit diesem Erfolg zieht Untermünkheim auf 28 Punkte und rückt auf Rang neun vor. Schwaikheim bleibt bei 31 Punkten Siebter, kassierte aber einen empfindlichen Rückschlag. Die Deutlichkeit des Ergebnisses unterstreicht, wie dominant die Gastgeber an diesem Tag auftraten. Für den Tabellenverlauf ist dieser Sieg von großer Bedeutung. ---

Der TSV Gaildorf hat beim TSV Obersontheim einen konzentrierten 2:0-Auswärtssieg eingefahren und bleibt damit erster Verfolger des Spitzenreiters. Marco Egger brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.), Robin Fritz legte kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 nach (49.). Danach hatte Gaildorf das Spiel in der Hand. Die Gelb-Rote Karte gegen Robin Fritz in der 60. Minute änderte am Ausgang nichts mehr. Gaildorf steht nun bei 55 Punkten und wahrt den Druck auf Allmersbach. Obersontheim bleibt mit 19 Punkten auf Rang 13 und steckt weiter tief im Tabellenkeller. Es war ein Sieg der Reife und Konsequenz.

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Die SGM Kreßberg hat im wichtigen Heimspiel gegen den SC Urbach mit 4:1 gewonnen und sich etwas Luft verschafft. Die Gastgeber gingen durch ein Eigentor von Johannes Reidt früh in Führung (4.), ehe Christoph Veil für Urbach ausglich (21.). Danach sorgten Elia Krieger (33.) und Luca Krieger (44.) noch vor der Pause für klare Vorteile. In der Schlussphase machte Marco Däschner mit dem 4:1 alles klar (83.). Kreßberg steht nun bei 23 Punkten und bleibt Zwölfter, während Urbach mit nur zehn Punkten weiter das Tabellenende ziert. Für die Gastgeber war es ein Sieg mit echtem Gewicht, weil er im direkten Vergleich besonders schwer zählt. ---

Der VfL Mainhardt hat beim TSV Schmiden mit 3:1 gewonnen und sich im engen Mittelfeld gut behauptet. David Schwarz brachte die Gäste in Führung (18.), Pasquale Siena glich kurz vor der Pause zum 1:1 aus (45.). Doch nach dem Seitenwechsel übernahm Mainhardt wieder die Kontrolle. Max Truckenmüller traf zum 1:2 (57.), Taner Useinov setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+7). Mainhardt kommt damit auf 28 Punkte und steht nun auf Rang zehn. Schmiden bleibt mit 31 Punkten Achter, verpasste aber die Chance, sich weiter nach oben abzusetzen. ---

Der SV Breuningsweiler hat beim TSV Rudersberg einen knappen, aber enorm wichtigen 1:0-Sieg gefeiert. In einer lange umkämpften Partie erzielte Christian Stecher in der 60. Minute den einzigen Treffer des Tages. Mehr brauchten die Gäste nicht, um drei wertvolle Punkte mitzunehmen. Mit nun 34 Punkten verbessert sich Breuningsweiler auf Rang fünf und rückt weiter an die obere Tabellenhälfte heran. Rudersberg bleibt dagegen bei 14 Punkten und steckt als Vorletzter tief in der Abstiegszone. Für den Gastgeber war es die nächste bittere Niederlage in einer ohnehin schwierigen Saisonphase. ---

Der SV Unterweissach hat dem TSV Schornbach mit einem klaren 4:0 die Grenzen aufgezeigt und damit ein starkes Signal gesetzt. Pascal Leuthold eröffnete früh mit dem 1:0 (8.) und legte später zwei weitere Treffer nach (67., 81.). Den Schlusspunkt setzte Denis Krug mit dem 4:0 in der 88. Minute. Für Schornbach wurde es zusätzlich bitter durch die Gelb-Roten Karten gegen Paul Schwarz (73.) und Nikola Specht (90.). Unterweissach springt mit 34 Punkten auf Rang sechs, Schornbach bleibt bei 42 Punkten Dritter. Dieses Ergebnis ist deutlich – und für das Rennen hinter der Spitze von großer Bedeutung.