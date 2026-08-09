Salzhausen trotz Unterzahl an der Spitze - Maschen dreht Rückstand

– Foto: Andreas Hannig

Obwohl die SG Salzhausen-Garlstorf mit einer Ampelkarte auskommen mussten, schiebt sich das Team als erstes Team an die Tabellenspitze der 1. Kreisklasse Harburg. Der VfL Maschen bog einen Pausenrückstand noch in einen Sieg um und der TV Meckelfeld II ist zum richtigen Zeitpunkt personell wieder gerüstet.

Der TV Welle rannte bei den hohen Temperaturen lange einem Rückstand hinterher. Jan-Alexander Markurland brachte die SG Elbdeich mit einem Strafstoß in Führung (8.). Erst in der Schlussphase fand der TVW zurück ins Spiel. Nachdem Vincent Lewandowski ausglich (76.), sorgte Danny Maaß tatsächlich noch für den Siegtreffer (88.).

Ein regelrechtes Fußball-Spektakel am 1. Spieltag! Der SV Wistedt legte zur Halbzeit komfortabel vor. Doch der VfL Maschen verkraftete den Doppelschlag von Max Heinrich (41.) und Aaron Remstädt (45.+2) kurz vor der Pause und legte im zweiten Durchgang eine Aufholjagd hin. Mahmoud Hamo bekam den Fuß für den VfL schnell in die Tür (47., 60.), sodass die Hausherren einen 1:3-Rückstand durch das Siegtor von Conrad Wartisch in einen 4:3-Heimsieg umwandelten (74.).

Den Start in die 1. Kreisklasse hatte sich der TuS Nenndorf anders vorgestellt. Im Heimspiel gegen den TSV Asendorf-Dierkshausen kamen die Nenndorfer erst spät auf die Anzeigetafel. Zuvor war der Aufsteiger dank der Treffer von Leon-Gordon Zander (31.) und Maximilian Jestrich (60.) in Führung gegangen. Der TuS erzielte erst in der fünften Minute der Nachspielzeit den Ausgleich durch Joshua Wriede (90.+5).

Perfekter Auftakt für den TV Meckelfeld II! Nach dem Seitenwechsel brachte Vincent Friedrich die Gastgeber mit einem Freistoß in Front (47.). Anschließend erhöhte Phil Freudenthal nach einer feinen Einzelaktion (60.). Als Christoph Peters vom Punkt für Tostedt verkürzte, kam nur kurz Spannung auf (90.+1). Ammar Mohammad machte nur wenige Augenblicke den Deckel drauf (90.+5). TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Wir waren zuletzt auf der letzten Rille und sind auch aus dem Pokal geflogen. Deswegen bin ich froh, dass die Urlauber wieder zurück sind und die Saison nun richtig losgeht. Alle waren schon vor dem Spiel angezündet. Es war ein absolut gelungener Saisonauftakt. Wir freuen uns über die drei Punkte und auf das nächste Spiel gegen Elbmarsch, wo wir nachlegen wollen.“

Die Eintracht Elbmarsch III nimmt die Aufstiegseuphorie mit und startet mit einem Dreier in die Spielzeit. Matyas Comer brachte die Deichkicker kurz nach Wiederanpfiff in Führung (47.). In einer hektischen Schlussphase glich Alexander Sommerfeld zwar für den FC Roddau aus (79.), doch Comer avancierte mit seinem zweiten Treffer zum Matchwinner (88.).

Eine frühe Ampelkarte dezimierte die SG Salzhausen-Garlstorf schon im ersten Abschnitt. Trotzdem gelang es dem Kreisliga-Absteiger, mit einem Dreier in die neue Runde zu starten. Mit einem Dreierpack krönte sich Tim-Niclas Möller zum Matchwinner.