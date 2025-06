Salzhausen macht die Meisterschaft in Neu Wulmstorf klar

Die SG Salzhausen-Garlstorf ist Meister der 1. Kreisklasse Harburg. Der Tabellenführer fuhr am letzten Spieltag in Neu Wulmstorf einen überzeugenden 4:1-Sieg ein und hält hartnäckige Elstorfer hinter sich. Der MTV Luhdorf-Roydorf steigt auch als Dritter in die Kreisliga auf, sogar ein vierter Aufsteiger könnte noch folgen.