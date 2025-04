Salzhausen dominant im Spitzenspiel: Elstorf schwächelt erneut

Der FC Este 2012 II trug gute Argumente vor, um beim Aufstiegsaspiranten einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt zu feiern. Als Jan-Henric Rademacher der verdiente Führungstreffer glückte (56.), sorgte Torben Krügel jedoch schnell für den Ausgleich (64.). Elstorf vergrößert damit sogar seinen Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz, weil Luhdorf im Topspiel Salzhausen unterlag.

Elstorf-Cheftrainer Kristopher Mau: "Wie schon in der Vorwoche finden wir nur schwer in die erste Halbzeit. Das Spiel war insgesamt auf beiden Seiten arm an fußballerischer Qualität. Zwar konnten wir uns im zweiten Durchgang leicht steigern, doch unterm Strich müssen wir ehrlich sein: Mit dem Punkt können wir heute gut leben. Este hatte die besseren Torchancen, eine Niederlage wäre für uns nicht unverdient gewesen. Ich werfe meiner Mannschaft aber nix vor. Die Jungs kämpfen, beißen, geben alles – aber mit so vielen Ausfällen kommen wir aktuell einfach nicht an unser eigentliches Level ran. Und das merkt man. Trotzdem: Wir stehen zusammen, wir arbeiten weiter – und wir werden im Nachholspiel gegen Salzhausen alles reinwerfen!"

FCE-Co-Trainer Julius Perlowski: "Wenn man auf die Tabellensituation schaut, ist das ein gewonnener Punkt. Vom Spielverlauf her jedoch sind es zwei verlorene. Heute hat man nicht gesehen, wer aufsteigen will und wer gegen den Abstieg kämpft. Leider belohnen wir unsere Leistung nicht, da wir mehrere gute Chancen liegen lassen. Nach Ostern wollen wir an die letzten Spiele anknüpfen und drei wichtige Punkte im Abstiegskampf holen."