Salzdahlum mit Big-Points, Goslar stolpert im Titelrennen

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 bleibt Wolfenbüttel souverän an der Spitze, während Verfolger Goslar gegen Bad Harzburg untergeht. In der unteren Tabellenhälfte feiern Wendessen und Salzdahlum wichtige Siege im Abstiegskampf. Innerstetal verliert knapp, ein Überblick vom Wochenende: