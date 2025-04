Salzdahlum behält im Abstiegskracher die Oberhand

In der 36. Minute fiel dann der entscheidende Treffer: Nach einer Standardsituation durch Linus Hennecke traf Tobias Prill per Kopf zum 1:0, sein fünfter Treffer in dieser Saison. "Wir waren intensiver in den Zweikämpfen drin und hatten zuerst auch die meisten Chancen"

Nach dem Seitenwechsel drängte Hallendorf auf den Ausgleich, kam jedoch gegen die kompakte Defensive Salzdahlums kaum zu klaren Abschlüssen. Im Gegenteil, Salzdahlum hätte laut Hueske noch das ein oder andere Tor machen können, auch weil Hallendorf wegen einer Beleidugung nur noch mit zehn Mann spielen durfte: "Am Ende hatten wir duch Konter nochmal Möglichkeiten das 2:0 oder 3:0 zu machen, das haben wir leider ausgelassen."