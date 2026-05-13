Salzburg bindet Torwart-Talent Zawieschitzky vorzeitig

– Foto: FC Red Bull Salzburg

Der 19-jährige Tiroler kam im Sommer 2020 aus dem Nachwuchs von Wacker Innsbruck nach Salzburg und durchlief daraufhin die einzelnen Altersstufen der Red Bull Fußball Akademie (mit drei Meistertiteln). In der Folge lief Zawieschitzky für die Salzburger UEFA Youth League-Mannschaft (9 Spiele) und den Kooperationsklub FC Liefering (27 Partien) auf. Für die Roten Bullen stand der österreichische U21-Teamspieler bisher fünf Mal im Tor, u. a. bei der FIFA Klub-WM in den USA.

Statements

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei den Roten Bullen: „Wir wissen sehr genau um die Qualitäten von Christian Zawieschitzky und sind überzeugt, dass sein Weg bei uns noch längst nicht zu Ende ist. Genau deshalb haben wir seinen Vertrag schon vorzeitig verlängert und sind glücklich, dass er Teil unserer Mannschaft ist.“

Christian Zawieschitzky: „Ich bin dem Klub sehr dankbar für das Vertrauen und freue mich über die vorzeitige Vertragsverlängerung. Das motiviert mich enorm. Jetzt gilt mein voller Fokus meinem weiteren Weg beim FC Red Bull Salzburg, um hier die nächsten Schritte in meiner Entwicklung machen zu können.“