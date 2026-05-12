Salzbergen vor wichtigem Schritt Richtung Klassenerhalt

– Foto: Drehnt

Der SV Alemannia Salzbergen eröffnet am heutigen Abend gegen den SV Vorwärts Nordhorn II den 28. Spieltag der Bezirksliga und könnte dem Klassenerhalt damit ein großes Stück näherkommen. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung aktuell auf den ersten Abstiegsplatz. Rein rechnerisch fehlen der Mannschaft von André Meiners noch drei Zähler, doch in Salzbergen dürfte man gut beraten sein, die Sache noch nicht als erledigt abzuhaken.

Für Alemannia Salzbergen gilt deshalb: konzentriert bleiben und die Aufgabe gegen Vorwärts Nordhorn II mit voller Aufmerksamkeit angehen.

Zwar glaubt derzeit kaum jemand ernsthaft daran, dass der SV Sparta Werlte im Saisonendspurt plötzlich alles gewinnt, doch Beispiele für überraschende Wendungen gibt es im Fußball immer wieder. Der Blick auf das Saisonfinale des 1. FC Heidenheim vor wenigen Wochen zeigt, wie schnell sich scheinbar sichere Situationen noch verändern können.

Besonders aufpassen muss die Alemannia auf Luca Rakers. Der Offensivspieler hat in dieser Saison bereits 15 Treffer erzielt und bewiesen, dass er genau weiß, wo das Tor steht.

Die Gäste kommen mit ordentlich Selbstvertrauen nach Salzbergen. Die vergangenen vier Partien konnte Vorwärts Nordhorn II allesamt gewinnen, darunter auch Spiele gegen Freren, Schwefingen und die Weiße Elf. Gegner also, die in der Bezirksliga keineswegs zur Laufkundschaft zählen.

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Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!