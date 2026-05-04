Salzbergen verschafft sich Luft im Keller

Drei Treffer vor der Pause, danach Zittern bis zum Schlusspfiff: Der SV Alemannia Salzbergen entscheidet ein richtungsweisendes Spiel gegen den SV Sparta Werlte für sich.
Der SV Alemannia Salzbergen hat im Abstiegskampf der Bezirksliga 3 Weser-Ems ein wichtiges Zeichen gesetzt. Gegen den direkten Konkurrenten SV Sparta Werlte gewann die Mannschaft von Trainer Andre Meiners mit 3:2 und baute den Vorsprung auf die Gäste in der Tabelle aus.
Dabei stellte Salzbergen die Weichen früh. Bereits in der siebten Minute traf Marius Matern zur Führung, nur zehn Minuten später erhöhte Laurens Kampen auf 2:0. Werlte fand kaum Zugriff, während die Gastgeber ihre Möglichkeiten zielstrebig nutzten. In der 34. Minute sorgte Lukas Niemeyer mit dem dritten Treffer für eine scheinbar komfortable Pausenführung.
„In den ersten 45 Minuten haben wir sehr reif gespielt und die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt“, sagte Andre Meiners. „Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt und defensiv nichts zugelassen.“
Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild. SV Sparta Werlte, betreut von Steffen Hoormann und Jannik Hoormann, erhöhte den Druck und warf zunehmend alles nach vorne. Die Partie wurde offener, die klare Linie der ersten Hälfte ging verloren.
Salzbergen verpasste es, bei Kontern frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Dennoch verteidigte die Mannschaft lange stabil – bis in die Schlussphase hinein. Erst in der 90. Minute verkürzte Axel Steenken auf 2:3, nachdem Werlte zuvor bereits einmal getroffen hatte. Wirklich ins Wanken geriet der Heimsieg jedoch nicht mehr.
„Nach dem Anschlusstreffer gab es kaum noch Gefahr, so dass das Ergebnis enger klingt, als es war“, ordnete Meiners ein.
Mit nun 27 Punkten bleibt SV Alemannia Salzbergen zwar auf Rang dreizehn, verschafft sich aber Luft gegenüber dem Tabellen-14., SV Sparta Werlte, der bei 21 Zählern stehen bleibt. In einem engen Tabellenkeller kann dieser Erfolg noch entscheidende Bedeutung bekommen.
SV Alemannia Salzbergen – SV Sparta Werlte 3:2
SV Alemannia Salzbergen: Alexander Mülder, Tim Berger, Niklas Matern, Lukas Niemeyer (66. Kevin Drees), Henrik Leifeling, Marius Matern (78. Finn Jansen), Simon Heskamp, Johannes Pieper, Levin Leifeling (93. Hannes Keutz), Laurens Kampen (87. Henning Sprengel), Nick Schulten (62. Tom Schulten) - Co-Trainer: Patrick Bruns - Trainer: Andre Meiners
Schiedsrichter: k.A.
Tore: 1:0 Marius Matern (7.), 2:0 Laurens Kampen (17.), 3:0 Lukas Niemeyer (34.), 3:2 Axel Steenken (90.)