Salzbergen verschafft sich Luft im Keller SV Alemannia schlägt Sparta Werlte im direkten Duell – starke erste Hälfte legt den Grundstein von ck · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Moritz Voigt

Drei Treffer vor der Pause, danach Zittern bis zum Schlusspfiff: Der SV Alemannia Salzbergen entscheidet ein richtungsweisendes Spiel gegen den SV Sparta Werlte für sich.

Der SV Alemannia Salzbergen hat im Abstiegskampf der Bezirksliga 3 Weser-Ems ein wichtiges Zeichen gesetzt. Gegen den direkten Konkurrenten SV Sparta Werlte gewann die Mannschaft von Trainer Andre Meiners mit 3:2 und baute den Vorsprung auf die Gäste in der Tabelle aus. Dabei stellte Salzbergen die Weichen früh. Bereits in der siebten Minute traf Marius Matern zur Führung, nur zehn Minuten später erhöhte Laurens Kampen auf 2:0. Werlte fand kaum Zugriff, während die Gastgeber ihre Möglichkeiten zielstrebig nutzten. In der 34. Minute sorgte Lukas Niemeyer mit dem dritten Treffer für eine scheinbar komfortable Pausenführung.

„In den ersten 45 Minuten haben wir sehr reif gespielt und die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt“, sagte Andre Meiners. „Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt und defensiv nichts zugelassen.“ Wilde Schlussphase, aber keine Wende Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild. SV Sparta Werlte, betreut von Steffen Hoormann und Jannik Hoormann, erhöhte den Druck und warf zunehmend alles nach vorne. Die Partie wurde offener, die klare Linie der ersten Hälfte ging verloren.