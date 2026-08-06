Salzbergen überrascht, Lohne souverän, Schwefingen in Runde drei

Der SV Bad Bentheim schien nach dem frühen Doppelschlag von Mathis Vennekate (22.) und Marius Kues (24.) auf Kurs Richtung nächste Runde. Doch Alemannia Salzbergen kämpfte sich noch vor der Pause zurück und drehte die Partie nach dem Seitenwechsel innerhalb von drei Minuten komplett. Lukas Niemeyer (45.), Finn Jansen (63.) und Joker Finn Ricken (66.) sorgten für den 3:2-Erfolg der Gastgeber und beendeten den Pokallauf der Bentheimer, die in Runde eins noch Landesligist FC Schüttorf 09 ausgeschaltet hatten.

Schwefingen dreht Spiel und steht in der nächsten Runde