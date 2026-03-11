Salzbergen IV dreht Pokalspiel und stürmt ins Halbfinale

#Kabinengruß aus Rhede

Der SV Alemannia Salzbergen IV steht im Halbfinale! Beim SuS Rhede III setzte sich das Team nach einem wilden Pokalabend mit 6:2 durch. Nach zweimaligem Rückstand drehten die Gäste die Partie und nutzten in der zweiten Halbzeit ihre Überzahl konsequent.

Der Start in die Partie verlief zunächst nicht nach Plan für Salzbergen. In der 23. Minute brachte Marco Santen den SuS Rhede III per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Robin Wagner verwandelte nur wenige Minuten später einen Handelfmeter zum 1:1 (26.).

Die Gastgeber gingen jedoch erneut in Front. Florian Prünie traf in der 36. Minute zum 2:1 für Rhede. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Salzbergen aber noch der wichtige Ausgleich: Bastian Mülder stellte in der 45. Minute auf 2:2.

Salzbergen nutzt Überzahl eiskalt

Nach dem Seitenwechsel drehte Salzbergen endgültig auf. Robin Piepel brachte sein Team in der 54. Minute per Kopfball erstmals in Führung und stellte auf 3:2.

In der 67. Minute sah Rhede zudem die rote Karte gegen Lars Brand. Kurz zuvor hatte Philipp Budde noch die Chance, per Elfmeter zu erhöhen, scheiterte jedoch am Torwart.

Mit einem Mann mehr nutzte Salzbergen seine Chancen anschließend konsequent: Henri Lammers traf in der 71. Minute zum 4:2, Luca Wilp legte nur zwei Minuten später das 5:2 nach. Den Schlusspunkt setzte Jonah Schäfer in der 86. Minute mit dem Treffer zum 6:2-Endstand.

Trotz eines schwierigen Rasens zeigte Salzbergen eine spielerisch starke Leistung und zog am Ende deutlich und verdient ins Halbfinale ein.