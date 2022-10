Salzbergen II mit Punktgewinn beim Tabellenführer

Bereits am Freitag konnte die Zweite des SV Alemannia Salzbergen einen Punkt beim Spitzenreiter aus Schapen entführen.

Dabei begann das Spiel, mit dem frühen Rückstand denkbar schlecht (6.). Die Alemannen waren jedoch um eine schnelle Antwort bemüht, welche in Form des Ausgleichstreffers durch Liam Woltering auch relativ zügig folgte (18.). Mit einem leistungsgerechten Unentschieden ging es dann zum Pausentee in die Kabinen. In Durchgang zwei drehte die Mannschaft von Trainerduo Möller und Elfert dann auf und ging folgerichtig durch die Treffer von Kevin Veerkamp (62.) und Dominik Nitsche (78.) mit 1:3 in Führung.