Salzbergen erwartet bereits abgestiegenes Neuenhaus

Mit 31 Punkten rangiert die Alemannia vor dem letzten Spieltag auf Platz 13 und hat den Klassenerhalt bereits gesichert. Die Gäste aus Neuenhaus stehen mit 21 Punkten auf Rang 15 und müssen gemeinsam mit Sparta Werlte und VfL Emslage den Gang in die Kreisliga antreten. Dennoch warnt Salzbergens Trainer davor, den Gegner zu unterschätzen.

Der emotionale Rahmen dürfte die Partie zusätzlich prägen. Mit Tim Berger, Jonas Grund und Henning Sprengel werden drei Spieler verabschiedet, die am Freitag letztmals für die erste Mannschaft der Alemannia auflaufen. Entsprechend groß ist der Wunsch, den treuen Anhängern und den scheidenden Spielern einen gelungenen Abschluss zu bereiten.

„Wir wollen uns mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison verabschieden. Insbesondere für Captain Tim Berger, Jonas Grund und Henning Sprengel, die ihr letztes Spiel für die 1. Mannschaft absolvieren, aber auch für die Zuschauer“, erklärt Andre Meiners vor dem Saisonfinale.

Trotz der klaren Tabellenkonstellation erwartet Meiners jedoch keineswegs einen Selbstläufer. Zu präsent ist noch die Erinnerung an den jüngsten Überraschungserfolg der Borussia, die vor wenigen Tagen dem Tabellenzweiten ASV Altenlingen eine Niederlage zufügen konnte.

„Dennoch gehen wir mit Respekt in das Spiel, denn auch die Gäste aus Neuenhaus werden wie beim Überraschungserfolg gegen Altenlingen noch einmal alles raushauen und sich mit einem guten Gefühl aus der Liga verabschieden wollen“, betont der Salzberger Coach.

Für die Gäste bietet sich die letzte Gelegenheit, eine schwierige Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Zwar steht der Abstieg bereits fest, doch die Leistung gegen Altenlingen hat gezeigt, dass die Mannschaft auch gegen höher platzierte Gegner für Überraschungen sorgen kann.

Personell muss Salzbergen im letzten Saisonspiel allerdings einige Ausfälle verkraften. Verletzungsbedingt fehlen Lars Hövels, Lukas Niemeyer, Henrik Leifeling und Timon Kaiser. Darüber hinaus stehen Alexander Mülder und Levin Leifeling urlaubsbedingt nicht zur Verfügung.

Dennoch richtet sich der Fokus bei der Alemannia vor allem auf einen gelungenen Saisonabschluss. Nach einer Spielzeit mit Höhen und Tiefen möchten die Gastgeber die Runde mit einem Heimsieg beenden und den scheidenden Spielern einen würdigen Abschied bereiten.

So steht am Freitagabend nicht nur das sportliche Ergebnis im Vordergrund. Es geht auch um Emotionen, Abschiede und den Wunsch, die Saison vor heimischer Kulisse mit einem positiven Gefühl abzuschließen.