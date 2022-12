Salvatore Paterno verstärkt Kastel 06 Stürmer soll Lücke im Kader beim Wiesbadener Kreisoberligisten schließen

Kastel. Neuzugang für Kastel 06: Künftig wird Salvatore Paterno für den Wiesbadener Kreisoberligisten stürmen, der vom Gruppenligisten Germania Weilbach kommt. Ein Mittelstürmer habe gefehlt, sagte Thomas Nikelski, der die 06er gemeinsam mit Christian Neumann coacht. Diese Rolle soll nun Paterno einnehmen, der früher in unmittelbarer Nähe bei Kastel 46 aktiv war.

Darüber hinaus schließt Nikelski im Gespräch mit dem Wiesbadener Kurier (Plus-Text) weitere Neuzugänge nicht aus. In diesem Text ist außerdem nachzulesen, was sich jüngst in puncto Neuzugänge beim Türkischen SV, Germania Wiesbaden sowie im Trainerteam beim 1. SC Klarenthal getan hat.