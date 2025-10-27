Salmrohrer Hartplatz-Horror im Hochwald

Mit einem Gerücht wollte Thomas Werhan, Trainer der siegreichen SG Franzenheim, kurz nach dem Spiel gegen den klar favorisierten FSV Salmrohr endgültig aufräumen: „Klar kam die Verlegung vom Schöndorfer Rasen auf den Hartplatz hier nach Pellingen erst gegen Ende der Woche und damit relativ kurzfristig. Nach den Regenfällen hat die Gemeinde aber nun mal den Platz dort gesperrt. Dadurch mussten wir ausweichen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil es gegen Salmrohr ging.“

Doch rasch wurde am frühen Samstagabend klar, dass den Hausherren die rote Erde deutlich besser lag als den Gästen. Die SG agierte schnörkellos und zweikampfstark. Allzu viele im FSV-Team fremdelten mit dem für sie ungewohnten Geläuf: Immer wieder versprangen Bälle und fehlte es der Mannschaft um Kapitän Jan Brandscheid an Robustheit und Überzeugungskraft. „Wir haben schnell gemerkt, dass sich Salmrohr hier nicht wohlfühlt. Das hat uns einen zusätzlichen Push gegeben“, ließ Werhan in seiner Analyse durchblicken.

Seine Mannschaft ging nach gut einer Viertelstunde in Führung: Eine scharfe Hereingabe von Kilian Falk konnte Unglücksrabe Brandscheid nur noch ins eigene Netz abfälschen (16.). Danach war der selbst ernannte Aufstiegskandidat von der Rolle. Nur dem aufmerksamen, per Fußabwehr klärenden Torwart Dominik Thömmes war es zu verdanken, dass es nicht zwei Minuten später bereits 2:0 für die Hochwälder stand, als der ein ums andere Mal mit Steilpässen gut in Szene gesetzte Unruheherd Lucas Jungandreas scheiterte (18.).

Lukas Marmann, Torwart der SG Franzenheim

Die Vereinigten aus Franzenheim, Pellingen und Schöndorf krönten ihren beherzten Auftritt in der 27. Minute mit dem zweiten Treffer. Nach einer wieder einmal gekonnt nach innen getretenen Ecke von Adrian Meier setzte sich Werhans (Spieler-) Trainerkollege Michael Hassani im Fünfmeterraum gegen Dominik Thömmes durch und bugsierte den Ball über die Linie (27.). Zuvor war derselbe SG-Akteur nach einer Ecke bereits am Pfosten gescheitert (19.).

Der FSV mühte sich in die Partie und gewann in den letzten zehn Minuten vor den Seitenwechsel an Dominanz und Sicherheit. Der Anschlusstreffer entsprang einer sehenswerten Ablage von Hendrik Thul, der den wiedergenesenen Oliver Mennicke gekonnt im Strafraum bediente (37.).

Thomas Werhan, Trainer der SG Franzenheim

An eine spielerische Linie war im zweiten Durchgang noch weniger als im ersten zu denken. Durch die stärker werdenden Regenfälle wurden die Pfützen auf dem Hartplatz immer größer. Kampf war Trumpf. Der durch das Fehlen des verletzten Paul Bladt und der aus privaten Gründen fehlenden Mike Mokelke und Philip Mendgen noch einmal zusätzlich geschwächte Aufsteiger warf sich in jeden Ball. Hinzu kam die Unterstützung durch das Publikum: Die Zuschauer feierten jeden Ballgewinn und jeden offensiven Vorstoß – auch, wenn der Abschluss mal in die zweite oder dritte Etage ging.

Trotzdem war Salmrohr nahe dran an etwas Zählbarem. Beim durch Marvin Mokelke verursachten Handelfmeter fand Louis Thul seinen Meister im famos reagierenden Marmann (69.). Fünf Minuten später blieb der aus der Jugend von Mosella Schweich hervorgegangene Schlussmann erneut Sieger, als er aus kurzer Distanz gegen den aufgerückten Innenverteidiger Tobias Stoffel parierte. Auch die fünfminütige Nachspielzeit konnte den FSV nicht mehr retten: Die Thömmes-Elf erlebte an diesem tristen Samstagabend einen Hartplatz-Horror im Hochwald. Der seit rund einem Monat amtierende Salmrohrer Trainer machte aus seiner großen Enttäuschung keinen Hehl: „Wir hatten unsere Chancen. Doch wenn du weder einen Elfer reinmachst, noch aus kurzer Distanz triffst, kannst du einfach nicht gewinnen.“

Rudi Thömmes, Trainer des FSV Salmrohr

Sein Pendant Werhan wusste, dass „heute alles gepasst hat – auch am nötigen Spielglück mangelte es nicht“. Fußballerisch habe seine Elf auch gelegentlich ihre Qualitäten aufblitzen lassen und sei unterm Strich ihrem Ruf als Hartplatz-Spezialisten mal wieder gerecht geworden. Ein Sonderlob heimste sich Torwart Marmann ein: „Er war heute zwei Mal mega auf dem Posten. Seine Leistung war für unseren Sieg ein wichtiger Baustein.“

Daran, wann er zuletzt einen Strafstoß gehalten hatte, konnte sich der 19-jährige Keeper gar nicht mehr erinnern. Dankbar war er für den Tipp von Michael Hassani: „Er hat mir vor dem Spiel gesagt, dass ich nach links springen soll, wenn es einen Elfer gibt.“ Seinen Anteil am Dreier wollte er aber nicht zu hoch hängen: „Wir haben als Team insgesamt geil gekämpft.“ Sagte es und schaute gleich auch schon voller Zuversicht auf die nächste Partie am Freitag beim Spitzenreiter FSV Tarforst: „Warum sollte uns jetzt nicht auch dort eine Überraschung gelingen?“

SG Franzenheim/Pellingen/Schöndorf – FSV Salmrohr⇥ 2:1 (2:1)

Franzenheim: Lukas Marmann - Leon Falk, Marvin Mokelke, Luca Poth, Milan Thein, David-Ovidiu Rus, Julian Völker (90. Christian Völker), Michael Hassani, Kilian Falk, Lucas Jungandreas, Adrian Meier (83. Lukas Kaufmann).

Salmrohr: Dominik Thömmes - Marvin Munzel, Tobias Stoffel, Louis Thul, Tom Neukirch, Hassan Hannou (73. Alexander Wingert), Rasheed Eichhorn, Noah Wrusch (54. Alex Kirsch), Oliver Mennicke (73. Leon Wrusch), Jan Brandscheid, Hendrik Thul.

Schiedsrichter: Fabian Mohr (Strohn) - Zuschauer 189

Tore: 1:0 Jan Brandscheid (16. Eigentor), 2:0 Michael Hassani (27.), 2:1 Oliver Mennicke (37.)

Bes. Vork.: Louis Thul (Salmrohr) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Lukas Marmann (69.)