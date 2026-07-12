Salmrohr und Ahbach proben Ernstfall - 50 Liter Freibier für die Fans

Für beide Teams ist es rund drei Wochen vor dem Start in die neue Saison ein echter Härtetest. Schließlich kämpfen sie künftig wieder gemeinsam in der West-Staffel um Punkte. Dort belegte der FSV in der abgelaufenen Spielzeit hinter den beiden Aufsteigern FSV Trier-Tarforst und Mosella Schweich den dritten Platz. Ahbach ging zuletzt in der Mitte-Staffel an den Start, wurde dort Siebter und vom Fußballverband nun wieder in den Westen eingruppiert. Bereits am Samstag, 22. August, 15.30 Uhr, stehen sich Salmrohr und Ahbach in der Liga gegenüber.
Der FSV mit Trainer Rudi Thömmes gilt als einer der Topfavoriten auf den Titel. Nach dann drei Jahren Abstinenz will der frühere Zweitligist unbedingt wieder in die Rheinlandliga zurückkehren. Dazu wurden unter anderem der talentierte Verteidiger Dominic Zimmermann – Vater Egbert trainierte einst zu Oberligazeiten den SV Prüm – vom Ligakonkurrenten SV Sirzenich, Mittelfeldspieler Narottam Morbach vom Rheinlandligisten FC Bitburg sowie der regionalligaerfahrene Burak Sözen vom SV Mehring verpflichtet.
Im Kampf um den Aufstieg setzen die Salmrohrer auch auf die Erfahrung ihres Trainers. Der heute 57-jährige Thömmes schrieb als Aktiver DFB-Pokalgeschichte, als er durch seine Treffer gegen Schalke 04 (1:0) und Borussia Dortmund (2:1) in der Saison 1997/98 maßgeblichen Anteil am sensationellen Einzug von Eintracht Trier ins DFB-Pokal-Halbfinale hatte. Dort scheiterten die Moselaner erst nach Elfmeterschießen denkbar knapp am MSV Duisburg.
Gut vier Jahre später gelang Thömmes mit der Eintracht der langersehnte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Dort kam der Filigrantechniker bis 2004 noch 41-mal zum Einsatz.
Später schlug der Ur-Trierer die Trainerlaufbahn ein. Ganze sieben Jahre wirkte er dabei bei der SV 07 Elversberg. Als Thömmes 2018 dort anfing, war in keiner Weise abzusehen, wie steil der Weg der Saarländer einige Jahre später nach oben führen würde. Nach nur einer Saison in der 3. Liga gelang den Elversbergern 2023 der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Fast wäre mit Thömmes als Assistent sogar der Sprung in die Bundesliga geglückt: 2025 wurde dieser in der Relegation knapp verpasst. Erfolgscoach Horst Steffen verließ die Sportvereinigung anschließend Richtung Werder Bremen, auch für Thömmes endete das erfolgreiche Engagement an der Kaiserlinde. Ein Jahr später krönte die Sportvereinigung ihren außergewöhnlichen Weg schließlich mit dem erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga.
Ende September vorigen Jahres folgte „Ruuuuudi“, wie er in Trierer Fankreisen nach wie vor liebevoll gerufen wird, dem Ruf seines früheren Klubs FSV Salmrohr und heuerte dort als Trainer an. Einen zweiten Thömmes gibt es übrigens ebenfalls bei den Salmtalern: Sohn Dominik steht zwischen den Pfosten und soll in der kommenden Saison möglichst häufig zu null spielen, um damit die Basis für den erhofften Aufstieg zu schaffen.
Im Angriff setzt der FSV vor allem auf die Tore von Routinier Jan Brandscheid (35), der genauso wie Hendrik Thul (25) und einige andere im Salmrohrer Kader eine Vergangenheit bei Eintracht Trier hat. Auch Noah Wrusch (26) gilt als sehr torgefährlich.
Beim TuS Ahbach wurde die Nachfolge von Trainer Roger Stoffels intern geregelt. Nach drei Jahren suchte der Ostbelgier eine neue Herausforderung und fand diese als Co-Trainer des Oberligisten Ahrweiler BC. Mit Daniel Clausen, der bereits früher als Coach tätig war, und Nico Mauren (zuletzt spielender Co-Trainer) übernimmt nun ein gleichberechtigtes Spielertrainer-Duo.
„Ziel ist, dass einer von uns coacht und einer auf dem Platz steht. Wir fungieren als gleichberechtigte Trainer“, sagt Clausen. Die Vulkaneifeler müssen die Abgänge von Stammkräften wie Torwart Justin Hellenthal (Ahrweiler BC) und Leon Nahrings (SG Schneifel) verkraften. Vor allem mit der gewohnten mannschaftlichen Geschlossenheit wollen die „Oranjes“ aus Leudersdorf, Üxheim, Ahütte und Umgebung dies kompensieren.
Ein besonderes Schmankerl am Freitagabend: Auf Aktive, Trainer, Betreuer und Besucher warten 50 Liter Freibier.
Die Saisoneröffnung des SC 1949 Bleialf nimmt am Samstag, 18. Juli, richtig Fahrt auf. Ab 13 Uhr spielen die Bambini, ab 14 Uhr die D-Junioren. Anschließend folgen Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder.
Um 17 Uhr testet die zweite Mannschaft der SG Mehlental/Bleialf gegen die Alten Herren aus Bleialf, Winterspelt und Habscheid. Ab 18.15 Uhr duelliert sich die erste Garnitur in einem B-Liga-internen Vergleich mit der SG SK-Seinsfeld/Oberkail.
Abschließend trifft ab 20 Uhr C-Ligist SV Roth bei Prüm auf den B-Liga-Aufsteiger FSV Eschfeld. Ab 20.30 Uhr beginnt schließlich das mit Spannung erwartete Beerpong-Turnier 3.0.