Salmrohr und Ahbach proben Ernstfall - 50 Liter Freibier für die Fans Freunde des überkreislichen Fußballs aufgepasst: Die Saisoneröffnung des SC 1949 Bleialf wartet mit einem echten Leckerbissen auf. Am Freitag, 17. Juli, 19.30 Uhr, stehen sich zwei Bezirksligisten auf der Sportanlage in Bleialf gegenüber: Der FSV Salmrohr trifft auf den TuS Ahbach. von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Rudi Thömmes ist mit Salmrohr in der Schneifel zu Gast. – Foto: Maximilian Wirkus

Für beide Teams ist es rund drei Wochen vor dem Start in die neue Saison ein echter Härtetest. Schließlich kämpfen sie künftig wieder gemeinsam in der West-Staffel um Punkte. Dort belegte der FSV in der abgelaufenen Spielzeit hinter den beiden Aufsteigern FSV Trier-Tarforst und Mosella Schweich den dritten Platz. Ahbach ging zuletzt in der Mitte-Staffel an den Start, wurde dort Siebter und vom Fußballverband nun wieder in den Westen eingruppiert. Bereits am Samstag, 22. August, 15.30 Uhr, stehen sich Salmrohr und Ahbach in der Liga gegenüber.

Der FSV mit Trainer Rudi Thömmes gilt als einer der Topfavoriten auf den Titel. Nach dann drei Jahren Abstinenz will der frühere Zweitligist unbedingt wieder in die Rheinlandliga zurückkehren. Dazu wurden unter anderem der talentierte Verteidiger Dominic Zimmermann – Vater Egbert trainierte einst zu Oberligazeiten den SV Prüm – vom Ligakonkurrenten SV Sirzenich, Mittelfeldspieler Narottam Morbach vom Rheinlandligisten FC Bitburg sowie der regionalligaerfahrene Burak Sözen vom SV Mehring verpflichtet. Ex-DFB-Pokalheld auf der Bank des FSV Salmrohr Im Kampf um den Aufstieg setzen die Salmrohrer auch auf die Erfahrung ihres Trainers. Der heute 57-jährige Thömmes schrieb als Aktiver DFB-Pokalgeschichte, als er durch seine Treffer gegen Schalke 04 (1:0) und Borussia Dortmund (2:1) in der Saison 1997/98 maßgeblichen Anteil am sensationellen Einzug von Eintracht Trier ins DFB-Pokal-Halbfinale hatte. Dort scheiterten die Moselaner erst nach Elfmeterschießen denkbar knapp am MSV Duisburg.

Gut vier Jahre später gelang Thömmes mit der Eintracht der langersehnte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Dort kam der Filigrantechniker bis 2004 noch 41-mal zum Einsatz. Später schlug der Ur-Trierer die Trainerlaufbahn ein. Ganze sieben Jahre wirkte er dabei bei der SV 07 Elversberg. Als Thömmes 2018 dort anfing, war in keiner Weise abzusehen, wie steil der Weg der Saarländer einige Jahre später nach oben führen würde. Nach nur einer Saison in der 3. Liga gelang den Elversbergern 2023 der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Fast wäre mit Thömmes als Assistent sogar der Sprung in die Bundesliga geglückt: 2025 wurde dieser in der Relegation knapp verpasst. Erfolgscoach Horst Steffen verließ die Sportvereinigung anschließend Richtung Werder Bremen, auch für Thömmes endete das erfolgreiche Engagement an der Kaiserlinde. Ein Jahr später krönte die Sportvereinigung ihren außergewöhnlichen Weg schließlich mit dem erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga.