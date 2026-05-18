Salmrohr siegt im Duell der Schwergewichte Bezirksliga: Schwere Verletzung überlagert Sirzenicher Erfolg. Wiesbaum gewinnt Vulkaneifelderby. Franzenheim steigt ab. BILDERGALERIEN von Andreas Arens · Heute, 12:59 Uhr · 0 Leser

Peter Schuh stand am Samstag zum letzten Mal in einem Heimspiel als Trainer der SG Saartal-Irsch am Spielfeldrand. Dahinter: sein Nachfolger Jan Mombach (Mitte). – Foto: Maximilian Wirkus

SV Lüxem – SV Tawern 0:1 (0:1) Das Goldene Tor in einem gutklassigen Bezirksligaspiel markierte Marco Ihl in der 42. Minute mit einer schönen Einzelleistung und sorgte dafür, dass der SV Tawern seinen fünften Platz behauptete. Die Lüxemer hatten nach einer halben Stunde die große Chance, in Führung zu ziehen: Nach Foul von Tobias Düpré an Tilmann Meeth scheiterte Luca Marx jedoch am gut reagierenden Tawerner Keeper Jonas Krista. Marx (44.) und Leon Backes (70.) besaßen weitere Hochkaräter für den SVL. Auf Tawerner Seite klatschte ein Schuss von Leo Simons an die Latte. „Die erste Halbzeit war Tawern spielbestimmend, der verschossene Elfer war ein kleiner Schock für uns. Chancen für ein Unentschieden gab es reichlich, doch wir agierten zu inkonsequent und haben uns für ein sehr gutes Spiel nicht belohnt“, befand Lüxems Trainer Nico Hubo. Tawerns Coach Benny Leis sah einen „verdienten Sieg in einer guten Partie. Wichtig war, dass Jonas Krista den Elfmeter gehalten hat. Die Partie wurde Mitte der ersten Halbzeit unnötig wild durch Nickligkeiten“. FSV Trier-Tarforst – SV Niederemmel 7:1 (4:1) Aufgrund einiger beruflich eingebundener Akteure in den „Tag der offenen Weinkeller“ in Piesport und einiger verletzter Spieler trat Nieder­emmel mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft beim Meister an und kam dort mit 1:7 arg unter die Räder. Die von Beginn an einseitige Partie war bereits nach einer Viertelstunde entschieden, als Benedikt Decker per Doppelpack (9., 11.) sowie Nicola Rigoni (15.) auf 3:0 stellten. Dustin Geisler brachte die Gäste (37.) auf 1:3 heran, doch Elias Heitkötter stellte mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her (42.). Nach der Pause spielte Tarforst sein hohes Tempo und seine spielerische Klasse aus und schraubte das Ergebnis nach Treffern von Rigoni (68.), Christoph Nickl (77.) und Decker mit seinem 22. Saisontor (79.) auf 7:1 hoch. „Es war ein sehr verdienter Sieg, wir haben von Anfang an sehr viel Druck entwickelt und noch mal eine sehr gute Leistung gezeigt“, sagte FSV-Coach Patrick Zöllner. Dem SV Niederemmel reicht im finalen Heimspiel nächste Woche gegen den Rang-14. SG Zewen ein Punkt zum Klassenverbleib.

FSV Salmrohr – TuS Mosella Schweich 2:1 (1:1) Im Duell der Schwergewichte zementierte der FSV Salmrohr mit einem 2:1-Erfolg über Vizemeister Mosella Schweich seinen dritten Platz, während Schweich die erste Niederlage nach sechs Siegen in Folge kassierte. Jens Schneider brachte die Gäste (31.) in Front, doch mit dem Halbzeitpfiff egalisierte Salmrohr per Abstauber nach zuvor abgewehrtem Schuss von Hendrik Thul durch Noah Wrusch (45.+2). Nach einem unglücklichen und zu harten Einsteigen sah Schweichs Torjäger Stephan Schleimer in der 52. Minute glatt Rot. Als Nico Schäfer die Riesenchance zum 2:1 vergab, schlug der FSV eiskalt zu und kam durch Leon Wrusch zum 2:1-Siegtreffer (64.). Der FSV erspielte sich noch zahlreiche Chancen – Noah Wrusch traf den Pfosten. „Die Rote Karte gegen Stephan spielte Salmrohr in die Karten. Der Sieg des FSV ist verdient, weil er in Überzahl auch die besseren Chancen besaß. Wir haben uns erst nach 15 Minuten in die Partie reingearbeitet, nutzten aber unsere Möglichkeiten, auf 2:0 zu stellen, nicht konsequent“, bilanzierte TuS-Trainer Thomas Schleimer. „Wir haben diszipliniert gegen den Ball gearbeitet und eine konzentrierte Vorstellung gezeigt, leider aber auch wieder viele Torchancen verballert“, befand Salmrohrs Coach Rudi Thömmes. SG Wiesbaum – SG Ellscheid 3:0 (1:0) Im Vulkaneifelderby gab es mit der SG Wiesbaum einen klaren Sieger. Nach Foul an Rafael Ismailov führte Simon Bleser die Hausherren per verwandeltem Foulelfmeter in der 19. Minute auf die Siegerstraße. 2:0 hieß es nach einem super ausgespielten Konter über Leon Bauer, den Lukas Duvivier nach knapp einer Stunde folgen ließ. Den Schlusspunkt bildete das 3:0 von Youngster Leon Finken nach Steckpass von Leon Bauer. Damit bereitete sich Finken zehn Tage vor seinem 19. Geburtstag mit seinem ersten Tor im Seniorenbereich das passende Geschenk. „Wir wollten den achten Platz verteidigen und zeigen, wer die beste Mannschaft in der Eifel ist. Mit dem dritten Sieg in Folge zu Null ist uns das eindrucksvoll gelungen. Wir haben im Kollektiv super verteidigt und auch mit Ball eines unserer besten Spiele gemacht“, sagte Wiesbaums Spielertrainer Marco Michels. Ellscheids Trainer Markus Boos meinte, dass „wir über 90 Minuten hinweg keine zwingenden Torchancen hatten und Wiesbaum aus seinen vier Situationen drei Tore gemacht hat. Sie waren einfach giftiger und zweikampfstärker.“