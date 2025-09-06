Salmrohr lässt es wieder gegen Saartal krachen

Binnen neun Tagen hat es der FSV Salmrohr zum zweiten Mal mächtig krachen lassen gegen die SG Saartal-Irsch: Nach dem 5:2-Sieg in der zweiten Runde um den Rheinlandpokal folgte am Freitagabend sogar ein 6:1 in der Bezirksliga. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Frank Thieltges an Spitzenreiter FSV Tarforst (1:0-Sieger gegen die SG Wiesbaum) dran und hat die Vereinigten aus Irsch, Schoden, Ockfen sowie Trassem in der Tabelle überholt.

Die Vorzeichen für die Saartaler waren nicht die Besten. Schließlich saß der im vorangegangenen Spiel gegen den SV Mehring (9:3) noch so überragende Dominik Lorth nur für den Notfall erkältet auf der Bank. Zudem fehlten mit Tobias Baier (Urlaub) und Bastian Hennen (laut Trainer Peter Schuh angeschlagen) die beiden etatmäßigen Innenverteidiger. Julius Seibt rotierte zwischen die Pfosten – und musste bereits in der dritten Minute hinter sich greifen. Nach einem Fehler des neben Elias Rüttjes in der zentralen Verteidigung aufgebotenen Julian Thielen passte Louis Thul auf seinen Cousin Hendrik – und der markierte das 1:0. Keine glückliche Figur machte Seibt beim 2:0, als er einen Eckball von Oliver Mennicke falsch berechnet hatte und der aufgerückte Abwehrspieler Rasheed Eichhorn zum 2:0 traf (5.).

Ihre Offensivgefahr stellten die Gäste anschließend unter Beweis. Nach einer Faustabwehr von Dominik Thömmes nahm Lukas Kramp aus der zweiten Reihe Maß. Den Nachschuss lenkte der Salmrohrer Torwart zur Ecke. Im Anschluss an eine Balleroberung von Lennard Wagner traf Kramp wenig später platziert ins linke untere Eck (13.). Es fehlte nicht viel, und die Saartaler hätten danach die riesengroße Chance zum Ausgleich gehabt. Niclas Lentes fuhr Nico Kruppert am eigenen Fünfer in die Parade und klärte resolut. Schiedsrichter Christopher Fuxen hatte indes kein Foul erkannt.

Die Elf von Peter Schuh leistete sich einfach zu viele individuelle Fehler, welche die cleveren Salmrohrer immer wieder auszunutzen wussten. Nach Flanke von Mennicke war Seibt wieder unaufmerksam, sodass Brandscheid aus spitzem Winkel zum 3:1 traf (16.).

„In der ersten Hälfte war gefühlt jeder Schuss drin. Vielleicht war das Ergebnis bis zur Pause etwas zu hoch“, musste Salmrohrs Coach Thieltges in seiner Analyse zugeben. Das schönste Tor des Abends vor 189 Zuschauern in Salmtalstadion fiel in der 27. Minute. Tobias Stoffel bediente Mennicke auf rechts, der passte zurück auf Florian Gelbe. Mit einem knallharten Schuss markierte der Mittelfeldspieler das 4:1. In der Folge steigerte sich Seibt, zeichnete sich im Eins-gegen-eins aus, als er Mennicke den Ball wegschnappte und einen raffinierten Schuss von Louis Thul um den Pfosten drehte. Wiederum Mennicke war der Vorbereiter des 5:1 – Brandscheid vollstreckte aus kurzer Distanz (36.).

Saartal-Kapitän Fabian Müller

Saartal fehlte hinten die Konzentration und vorne das Fortune. So klatschte ein klasse Schuss von Kramp kurz vor der Pause nur an den Innenpfosten.

In der 53. Minute fiel bereits das 6:1. Den Schuss von Lucas Abend hatte Seibt noch abwehren können, Brandscheid setzte aber erfolgreich nach.

Rasheed Eichhorn, Hendrik und Louis Thul: Zum Teil mehrfach hatten sie anschließend die Chance, noch nachzulegen. Mal rettete die Latte, mal war Seibt zur Stelle, mal ließ es der FSV hier an der Konsequenz vermissen.

Den Aufreger des zweiten Durchgangs bot die 63. Minute: Nach einem harten Einsteigen von Kramp gegen Niclas Lentes, der hier eine Fleischwunde am Schienbein davontrug, beließ es Schiri Fuxen bei Gelb – eine vertretbare Entscheidung. Für Thieltges war das indes zu wenig. Er forderte einen Platzverweis für den Saartaler. Mit der zumindest in den ersten 45 Minuten sehr effektiven Spielweise war er sehr zufrieden, bemängelte aber auch: „Hier und da war noch etwas Sand im Getriebe, und in der zweiten Halbzeit haben wir die Konsequenz etwas vermissen lassen.“

Man habe „einfache Sachen nicht verteidigt“, monierte SG-Kapitän Fabian Müller. Er wusste um die spielentscheidenden Momente: „Wir können einen Elfer zum 2:2 kriegen. Im Gegenzug kriegen wir das 1:3. Danach wurde es schwer…“

FSV Salmrohr – SG Saartal-Irsch 6:1 (5:1)

Salmrohr: Dominik Thömmes - Lucas Abend, Tobias Stoffel (82. Luca Mertes), Niclas Lentes (65. Linus Roth), Louis Thul, Florian Gelbe, Steven Oetzel (65. Alexander Wingert), Rasheed Eichhorn, Oliver Mennicke, Jan Brandscheid (70. Leon Wrusch), Hendrik Thul (82. Marvin Munzel).

Saartal-Irsch: Julius Seibt - Julian Thielen, Nico Ockfen (67. Nick Weber), Elias Rüttjes, Simon Fliegen (67. Niklas Pauly), Nico Kruppert (79. Julian Lederer), Lennard Wagner, Linus Biringer, Lukas Kramp, Fabian Müller (75. Jonas Remagen), Nicolas Jakob (82. Neal Thome).

Schiedsrichter: Christopher Fuxen (Bitburg)

Zuschauer: 189

Tore: 1:0 Hendrik Thul (3.), 2:0 Rasheed Eichhorn (6.), 2:1 Lukas Kramp (13.), 3:1 Jan Brandscheid (16.), 4:1 Florian Gelbe (26.), 5:1 Jan Brandscheid (36.), 6:1 Jan Brandscheid (53.)