Salmrohr kann’s auch gegen Topteams Große Erleichterung beim FSV Salmrohr: Das Team von Trainer Frank Meeth rang den VfB Wissen in Unterzahl mit 2:1 nieder und hat damit erstmals in dieser Fußball-Rheinlandliga-Saison gegen eine der Spitzenmannschaften gewonnen. Der kommenden Aufgabe bei Tabellenführer Zerf blicken die Salmtaler nun voller Vorfreude entgegen. BILDERGALERIE und FOTOS

Die gute Laune im Lager des FSV Salmrohr passte so gar nicht zum neblig-tristen November-Wetter am Samstag. Dank einer konzentrierten Abwehrleistung brachten die Gastgeber den als Favoriten in die Partie gegangenen VfB Wissen verdient mit 2:1 (2:0) zu Fall.

Aus Sicht von Trainer Frank Meeth war der Sieg umso höher zu bewerten, als dass Angreifer Noah Wrusch die zwei Tage vor dem Spiel noch erkrankt im Bett verbracht hatte, mit Hendrik Thul ein anderer Offensivmann berufsbedingt erst in der zweiten Hälfte in die Partie kam – und mit Spieler-Co-Trainer Lucas Lautwein (linker Verteidiger) und Luca Meyer (im defensiven Mittelfeld) Spieler auf für sie ungewohnten Positionen zum Einsatz kamen.

„Es war ein gutes Spiel meiner Mannschaft. Wir waren gut in den Zweikämpfen, haben allerdings in der zweiten Hälfte unsere Konter nicht sauber ausgespielt“, bilanzierte Meeth. Sein Pendant Thomas Kahler kritisierte unterdessen, dass einige seiner Akteure offenbar das falsche Schuhwerk gewählt hatten. Auf dem kurz gemähten, stellenweise schmierigen Rasen rutschten die Wissener in entscheidenden Situationen weg und bahnten so den bissigen Salmrohrern den Weg. Besonders gravierend war eine Aktion Mitte der ersten Hälfte: Nach einer Hereingabe von Alex Kirsch über links kippte Nicklas Fuchs weg, plötzlich hatte Wrusch freie Schussbahn und ließ Schlussmann Philipp Klappert aus kurzer Distanz keine Chance (27.).

Wissens Trainer Thomas Kahler: