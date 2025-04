Hatte allen Grund zum Strahlen: Hendrik Thul (Zweiter von links) traf drei Mal für Salmrohr und hatte somit großen Anteil am 5:1-Kantersieg über die SG Laufeld/Buchholz. – Foto: Sebastian Schwarz

Salmrohr geht viral – und fertigt Laufeld ab In der Fußball-Bezirksliga müht sich der FSV Salmrohr darum, die Minimalchance auf den Wiederaufstieg zu wahren. Rund ums 5:1 im Derby gegen die SG Laufeld/Buchholz wehte indes auch noch einmal der Hauch der größeren Fußballwelt über den Verein hinweg. VIDEOS Verlinkte Inhalte BZL West Rheinland SG Laufeld/Buchholz FSV Salmrohr Oleg Tintor Frank Thieltges Hendrik Thul

Die Bezirksliga ist aktuell Realität für den FSV Salmrohr. Siebtklassig! Gemessen an den Ligen, die es noch darüber gibt, war der Verein mit der ersten Mannschaft in seiner 104-jährigen Geschichte selten so tief angesiedelt. Doch ab und zu bekommt der Club noch einen Hauch vom großen Fußball ab. So wie etwa am Samstag, rund 70 Minuten vor der am Ende mit 5:1 gewonnenen Partie gegen die SG Laufeld/Buchholz: Im Rahmen der Zweitliga-Konferenz des Bezahlsenders Sky adelte Kommentator Klaus Veltman die Elversberger während ihres Auswärtsspiels in Paderborn als „bislang zweitkleinsten Zweitliga-Ort aller Zeiten – nur Salmrohr hat weniger Einwohner“. Vor rund fünf Wochen war sogar ein Team des Youtube-Kanals Amateurklasse vom Saarländischen Rundfunk zu Gast im Salmtalstadion und drehte rund um die Partie gegen die SG Ruwertal (5:1). „Zwischen Kuhweide und Profifußball“ lautet der Titel des rund 20-minütigen Beitrags, der viral ging und mittlerweile sage und schreibe rund 70.000 (!) mal im Internet aufgerufen wurde.

Doch zurück zum Alltag: Hier wollte der FSV am Samstagnachmittag seine kleine Chance, eventuell doch noch in dieser Saison den Wiederaufstieg in die Rheinlandliga zu schaffen, wahren. Und so startete die Mannschaft von Trainer Frank Thieltges auch. Gefährlich wurde es zunächst immer dann, wenn Jan Brandscheid als Flankengeber in Erscheinung trat. Wie etwa in der achten Minute, als der frühere Regional- und Oberligaspieler der Trierer Eintracht scharf in die Mitte passte, wo Hendrik Thul stand und den Salmrohrer Führungstreffer markierte. Wenig später hätte der am langen Pfosten lauernde Alex Kirsch nach Brandscheid-Vorlage ums Haar das 2:0 gemacht, drosch den Ball aber vorbei (11.). „Irgendwann hatten wir keine Struktur mehr in unseren Angriffen und haben auch defensiv nachgelassen“, wusste der Torschütze zum 1:0. Frank Thieltges, Trainer des FSV Salmrohr:

Zu zaghaft waren jedoch zunächst die Offensivaktionen der Vereinigten aus Laufeld, Wallscheid, Niederöfflingen, Pantenburg, Eckfeld, Manderscheid und Hasborn. Mal tankte sich Leon Horrell zwar schön durch, brachte aber keine Kraft mehr in seinen Abschluss (25.), mal drosch Bastian Schmitz den Ball über den Winkel des Salmrohrer Tores (28.).