Salmrohr fertigt Saartal im halben Dutzend ab

Die Vorzeichen für die Saartaler waren nicht die Besten. Schließlich saß der im vergangenen Spiel gegen den SV Mehring (9:3) noch so überragende Dominik Lorth nur für den Notfall erkältet auf der Bank. Zudem fehlten mit Tobias Baier (Urlaub) und Bastian Hennen (laut Trainer Peter Schuh angeschlagen) die beiden etatmäßigen Innenverteidiger. Julius Seibt rotierte zwischen die Pfosten – und musste bereits in der dritten Minute hinter sich greifen. Nach einem Fehler von Julian Thielen passte Louis Thul auf seinen Cousin Hendrik – und der markierte das 1:0. Keine glückliche Figur machte Seibt beim 2:0, als er einen Eckball von Oliver Mennicke falsch berechnet hatte und der aufgerückte Abwehrspieler Rasheed Eichhorn zum 2:0 traf (5.). Ihre Offensivgefahr stellten die Gäste anschließend unter Beweis. Im Anschluss an eine Balleroberung von Lennard Wagner traf Kramp platziert ins linke untere Eck (13.). Es fehlte nicht viel, und die Saartaler hätten danach die Chance zum Ausgleich gehabt. Niclas Lentes fuhr Nico Kruppert am eigenen Fünfer in die Parade und klärte resolut. Schiedsrichter Christopher Fuxen hatte indes kein Foul erkannt.

Die Elf von Trainer Peter Schuh leistete sich einfach zu viele individuelle Fehler, welche die cleveren Salmrohrer immer wieder ausnutzten. Nach Flanke von Mennicke war Seibt wieder unaufmerksam, sodass Brandscheid aus spitzem Winkel zum 3:1 traf (16.). „In der ersten Hälfte war gefühlt jeder Schuss drin. Vielleicht war das Ergebnis bis zur Pause etwas zu hoch“, musste Salmrohrs Coach Frank Thieltges zugeben. Das schönste Tor des Abends vor 189 Zuschauern fiel in der 27. Minute. Tobias Stoffel bediente Mennicke auf rechts, der passte zurück auf Florian Gelbe. Mit einem knallharten Schuss markierte der Mittelfeldspieler das 4:1. Wiederum Mennicke war der Vorbereiter des 5:1 – Brandscheid vollstreckte aus kurzer Distanz (36.). Saartal fehlte hinten die Konzentration und vorne die Fortune. So klatschte ein Schuss von Kramp kurz vor der Pause nur an den Innenpfosten. In der 53. Minute fiel bereits das 6:1 durch Brandscheid. Rasheed Eichhorn, Hendrik und Louis Thul hatten zum Teil mehrfach die Chance, nachzulegen. Man habe „einfache Sachen nicht verteidigt“, monierte SG-Kapitän Fabian Müller. Er wusste um die spielentscheidenden Momente: „Wir können einen Elfer zum 2:2 kriegen. Im Gegenzug kriegen wir das 1:3. Danach wurde es schwer…“

Nach dem fünften Spieltag wartet Aufsteiger Niederemmel weiterhin auf den ersten Sieg. Unter der Regie von Benny Leis gelang dem SV Tawern dagegen der erste Sieg unter dem neuen Coach und der zweite insgesamt in dieser Spielzeit. Dabei besaß Benedikt Vogedes die erste dicke Gelegenheit für den SVN, doch Jonas Krista im Tawerner Tor entschärfte die Situation. Die Gäste kamen anschließend immer besser in die Partie, ließen zunächst noch zwei Möglichkeiten aus, bevor Tristan Reger mit einem trockenen Schuss ins untere Eck nach Ballgewinn von Idris Lataev die Gäste in Führung brachte (33.). Nach einem eklatanten Ballverlust im eigenen Strafraum ahnte Tawerns Torjäger Pascal Hurth die Situation und grätschte gedankenschnell zur 2:0-Führung dazwischen (45.+2). „Der Sieg für Tawern ist völlig verdient, er hätte durchaus noch höher ausfallen können. Auch wenn wir in der zweiten Halbzeit einen Tick besser agierten, war es insgesamt eine schwache Vorstellung von uns, die nicht ansatzweise Bezirksligaansprüchen genügte. Die Grundtugenden des Fußballs haben komplett gefehlt“, zeigte sich Niederemmels Trainer Sascha Kohr enttäuscht. Benny Leis war zufrieden. „Wir hatten über nahezu 90 Minuten Spielkontrolle, mehr Spielanteile und sind im Gegensatz zur Vorwoche viel konzentrierter zu Werke gegangen. Der Sieg ist hochverdient und hätte eigentlich höher ausfallen müssen.“

SG Franzenheim – SG Ruwertal/Gutweiler ⇥0:3 (0:1)

Nach zwei Siegen in Folge wurde Aufsteiger Franzenheim vor eigener Kulisse unsanft ausgebremst. Waren die Hausherren im Derby in der ersten Halbzeit noch ein ebenbürtiger Gegner, der mit gefährlichen Standards immer wieder Gefahr herauf beschwörte, so blieb die Offensivwirkung doch insgesamt bescheiden. Nach Flanke von André Thielen war Gästespieler Fabian Eiden schon nach elf Minuten mit dem Kopf zur Stelle. Weil Ruwertal extrem fokussiert aus der Pause kam, stand es nach 47 Minuten schon 0:2. Diesmal hatte Eiden per Distanzschuss getroffen. Den Schlusspunkt unter eine reife Leistung setzte der eingewechselte Mathias Biwer, der eine starke Vorarbeit von Thielen zum dritten Treffer veredelte (68.): „Den entscheidenden Schritt zum Sieg haben wir nach zwei Minuten in der zweiten Halbzeit gemacht. Von diesem Zeitpunkt an waren wir sehr dominant, sodass der Erfolg auch in dieser Höhe in Ordnung geht“, freute sich Ruwertals Trainer Bastian Jung über den vierten Sieg im vierten Spiel. „Ich habe eine sehr ausgeglichene erste Halbzeit mit Vorteilen für uns gesehen. Das Problem war nur, dass wir ein relativ einfaches Gegentor kassieren, als die Abstimmung zwischen Abwehr und unserem Torwart Lukas Marmann nicht gepasst hat. Ärgerlich war, dass wir gleich nach Wiederbeginn ein unglückliches zweites Gegentor fangen, als Lukas der Ball durch die Hände geflutscht ist. Das war der Genickschlag, Ruwertal hat uns damit den Stecker gezogen. Eine gute Halbzeit war dann zu wenig“, bilanzierte Franzenheims Coach Thomas Werhan.

SV Mehring – SV Sirzenich ⇥0:6 (0:4)

Die Mehringer Negativserie hält auch nach dem Spiel gegen den SV Sirzenich an. Das 0:6 führte einmal mehr die Schwächen im Defensivverhalten vor Augen, denn die Partie war bereits nach einer halben Stunde zugunsten der spiel- und defensivstarken Gäste entschieden. Ein Doppelschlag von Luca Clemens (8., 12.) stellte früh die Weichen auf Gästesieg. Als Bastian Neises (20.) und Luca Bierbrauer (33.) mit ihren Treffern zum 3:0 und 4:0 nachlegten, stand es bereits zur Halbzeit 4:0. Dabei hatte Mehring mit einem Kopfball von Jan Niedenführ die Chance, selbst in Führung zu gehen. Das 5:0 von Kevin Walter nach Vorarbeit von Neises bedeutete dann die endgültige Entscheidung (54.). Sirzenich ließ einige Hochkaräter aus, Mehring besaß lediglich noch eine Offensivaktion, als es nach einer schnellen Umschaltbewegung über Niedenführ und Simon Monzel gefährlich wurde. SVS-Trainer Tilmann Schweitzer konstatierte, dass „wir über die gesamte Distanz gut verteidigt und Mehring nicht viele erstklassige Chancen gestattet haben. Wir haben viele Möglichkeiten sträflichst liegengelassen und in fußballerischer Hinsicht kein gutes Spiel gemacht. Der Sieg aber war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.“

TuS Mosella Schweich – SV Lüxem ⇥3:0 (2:0)

Schweich rückt wieder in die erweiterte Spitzengruppe vor. Mit einem Doppelschlag innerhalb von sieben Minuten führten Nico Schäfer (22.) und Sebastian Palms (29.) die Mosella auf die Siegerstraße. Lüxem stand tief und versuchte über Umschaltaktionen zum Erfolg zu kommen. Stephan Schleimer hätte den Sack bereits kurz nach der Halbzeit vorzeitig zubinden können, doch der Torjäger scheiterte mit einem Foulelfmeter an der Lattenoberkante (49.). Es hätte nach 65 Minuten durchaus noch mal spannend werden können, doch Lüxems Timo Eifel sowie Tilmann Meeth scheiterten mit Alutreffern am möglichen 2:1. Als der eingewechselte Valentin Frick nach einem Schuss von Schleimer per Abstauber zum 3:0 traf, war die kurzweilige Partie endgültig entschieden. TuS-Trainer Thomas Schleimer sprach von einem hoch verdienten Sieg. „Wir haben von Anfang an das Heft in die Hand genommen. Das 2:0 zur Halbzeit hat den Druck auch ein bisschen rausgenommen, doch bei den Aluminiumtreffern waren wir im Glück. In Summe bin ich zufrieden. Wir haben drei Punkte geholt und zu Null gespielt.“

SG Ellscheid – SG Geisfeld ⇥2:2 (0:1)

Christian Alt eröffnete den Geisfelder Torreigen kurz vor der Halbzeit. Als Tim Schaefer nach rund einer Stunde zum 2:0 für die Hochwälder traf, wähnten sich die Zuschauer in Udler bereits auf der Verliererstraße, doch Spielertrainer Markus Boos brachte mit dem 1:2 postwendend die Ellscheider Hoffnungen zurück. Die Hausherren agierten danach mit viel Dominanz und Zielstrebigkeit, doch Luca Thömmes verhinderte mit Glanzparaden mehrfach den Ellscheider Ausgleich. Boos scheiterte alleinstehend vor dem Geisfelder Keeper (64.), Christopher Häb anschließend an der Latte (82.). Mit großem Willen kamen die Vulkaneifeler dann doch noch zum überfälligen Ausgleich, als ein langer Ball Christopher Häb erreichte und dieser per Kopf traf (89.). „In einem zerfahrenen und sehr umkämpften Spiel nehmen wir einen Punkt mit, obwohl es hinten raus schon ärgerlich war, so spät den Ausgleich noch zu kassieren. Luca Thömmes hat im Tor eine überragende Leistung gezeigt“, sagte Geisfelds Trainer Björn Probst.

SV Schleid – SG Zewen 6:1 (2:1)

Youngster Robin Braun ließ Schleid nach sechs Minuten in Front ziehen, doch Yannick Andreas fand für Zewen schnell eine passende Antwort (22.). Ein Doppelschlag von Tim Hartmann vor und nach der Halbzeit ebnete den Eifelern den Weg zum ersten Saisonsieg. Fabian Mertes ließ den Vorsprung mit dem 4:1 komfortabel aussehen (61.), ehe Elmedin Shabani (70.) und Bagok Akpinar (86.) im Schlussabschnitt das halbe Dutzend für die dominanten Schleider vollmachten. In der Nachspielzeit sah Zewens Simon Blasius die Rote Karte.

Hier geht's zur Bildergalerie

Bezirksliga Mitte: SG Augst Eitelborn – TuS Ahbach 3:1 (1:0)

Die Ahbacher sind nach der Niederlage im Westerwald ins untere Tabellendrittel zurückgefallen. Der TuS geriet früh unter Druck und musste ab der 21. Minute einem Rückstand nachlaufen, nachdem Lennox Simon getroffen hatte. Nach der Halbzeit kam Ahbach besser in die Partie und erzielte durch Marius Haas den Ausgleich (54.), doch Nachlässigkeiten im Defensivverbund und nachlassende Fitness ließen die SG als Sieger vom Platz gehen, nachdem Rico Dillschnitter gleich doppelt zum 2:1 und 3:1 getroffen hatte (65., 90.). Die Enttäuschung stand TuS-Coach Roger Stoffels deutlich ins Gesicht geschrieben. „Vor allem in der ersten Halbzeit haben Stabilität, Intensität und Einsatzbereitschaft gefehlt. Die Niederlage ist absolut verdient.“