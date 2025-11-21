Salmrohr erwartet in Schleid jede Menge Gegenwehr

Auf einem guten sechsten Tabellenrang startet der TuS Ahbach gegen Spitzenreiter SV Untermosel Kobern in die Rückrunde. Im Hinspiel reichte es für die Vulkaneifeler zu einem beachtlichen 2:2-Unentschieden. Coach Roger Stoffels weiß, was auf seine Mannschaft zukommt: „Kobern ist mit Mayen die spielstärkste, aber auch eine sehr defensivstarke Mannschaft, die dem Gegner wenig Chancen gestattet. Die drei Punkte gegen Anadolu Spor Koblenz vergangenen Samstag (2:1) haben uns unglaublich gutgetan. Gelingt es uns erneut, Mentalität, Leidenschaft und die Kunst des Verteidigens unter einen Hut zu bringen, können wir Kobern wieder überraschen.“ Weil er berufsbedingt in Australien unterwegs ist, wird Torjäger Paul Krämer fehlen. Michael Schüler kann wegen eines Muskelrisses nicht spielen. Nico Mauren (nach Gelb-Rotsperre) und Nico Clausen (fehlte zuletzt berufsbedingt) sind wieder eine Option.