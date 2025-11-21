 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Will mit Salmrohr in Schleid nicht im Regen stehen: FSV-Trainer Rudi Thömmes.
Will mit Salmrohr in Schleid nicht im Regen stehen: FSV-Trainer Rudi Thömmes. – Foto: Sebastian J. Schwarz

Salmrohr erwartet in Schleid jede Menge Gegenwehr

Bezirksliga West: FSV-Trainer Thömmes warnt vor robustem Gegner und tiefem Platz – Tawern hat mit Ruwertal gleich zwei Rechnungen offen.

Verlinkte Inhalte

BZL West Rheinland
SV Sirzenich
FSV Salmrohr
SV Schleid
SG Ellscheid

SG Saartal Irsch – SG Franzenheim (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Irsch/Saar)

Aufrufe: 021.11.2025, 13:30 Uhr
Lutz SchinköthAutor