 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Salmrohr dominiert Katz-und-Maus-Spiel

Fußball-Bezirksliga: Nur allzu gerne hätte der SV Niederemmel mit einem Punktgewinn und entsprechenden Resultaten der Konkurrenz den Klassenverbleib schon zwei Spieltage vor Schluss perfekt gemacht. Während drei Rivalen aus dem Tabellenkeller in der Tat punktlos blieben, ging aber auch das Team von Trainer Sascha Kohr gegen den FSV Salmrohr leer aus. Überschattet wurde das Derby von einer längeren Verletzungsunterbrechung. VIDEONITERVIERWS

von Andreas Arens · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Bange Momente: Nach einem Zusammenprall mussten Mario Görgen (Niederemmel) und Salmrohrs Luca Meyer für längere Zeit auf dem Platz behandelt werden, ehe der Krankenwagen kam. Wie schwer die Verletzungen der beiden Spieler genau sind, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
Bange Momente: Nach einem Zusammenprall mussten Mario Görgen (Niederemmel) und Salmrohrs Luca Meyer für längere Zeit auf dem Platz behandelt werden, ehe der Krankenwagen kam. Wie schwer die Verletzungen der beiden Spieler genau sind, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. – Foto: Sebastian Schwarz

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Sascha Kohr
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Mitte des ersten Durchgangs stockte allen auf und um den Kunstrasenplatz in Piesport der Atem. Nach einem Luftzweikampf blieben der Niederemmeler Mario Görgen und Salmrohrs Luca Meyer benommen liegen.

Schnell war klar, dass ein Krankenwagen benötigt wird. Schiedsrichter Fabian Mohr unterbrach die Begegnung für rund 35 Minuten. Görgen kam mit einem Cut am Jochbein offenbar vergleichsweise glimpflich davon. Meyer wurde mit einer bis Redaktionsschluss noch nicht näher diagnostizierten Wirbelverletzung ins Krankenhaus gebracht. Zu diesem Zeitpunkt führte der hochüberlegene FSV bereits mit 1:0. Lucas Abend, der kurz nach der Pause mit Wadenproblemen raus musste, hatte sich erneut sehr gut über rechts durchgesetzt und in der Mitte Noah Wrusch bedient (19.).