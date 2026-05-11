Salmrohr dominiert Katz-und-Maus-Spiel

Schnell war klar, dass ein Krankenwagen benötigt wird. Schiedsrichter Fabian Mohr unterbrach die Begegnung für rund 35 Minuten. Görgen kam mit einem Cut am Jochbein offenbar vergleichsweise glimpflich davon. Meyer wurde mit einer bis Redaktionsschluss noch nicht näher diagnostizierten Wirbelverletzung ins Krankenhaus gebracht. Zu diesem Zeitpunkt führte der hochüberlegene FSV bereits mit 1:0. Lucas Abend, der kurz nach der Pause mit Wadenproblemen raus musste, hatte sich erneut sehr gut über rechts durchgesetzt und in der Mitte Noah Wrusch bedient (19.).