Der SV Sallach ist Meister der Kreisliga Donau-Laaber! – Foto: Privat

Sallachs historischer Triumph: »Darauf waren wir nicht vorbereitet« Der SVS hat sich den Meistertitel in der Kreisliga Donau-Laaber gesichert und steigt das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga auf

Der SV Sallach hat`s gepackt! Die Truppe aus dem Ortsteil der Stadt Geiselhöring im westlichen Landkreis Straubing-Bogen hat sich am vergangenen Sonntag zum Meister der Kreisliga Donau-Laaber gekürt. Es ist das logische Resultat einer konstanten Entwicklung in den vergangenen Jahren. Immer vorne dabei, und dieses Mal war der SVS einfach dran. Oder? Wir haben uns mit dem langjährigen Abteilungsleiter Xaver Wallner und Spielertrainer Markus Biersack unterhalten.

"Ob wir dieses Mal einfach dran waren, das müssen andere beantworten. Wir haben die vergangenen drei, vier Jahre oben mitgespielt. Den Aufstieg in die Bezirksliga nehmen wir gerne mit", lacht Wallner, der sich gerade von der ersten Feier-Eruption erholt. "Grad machen wir bissl Pause, aber in Kürze geht`s weiter. Für unseren Verein ist das natürlich eine unglaubliche Sache. Ein einmaliger Erfolg."

Titelfeierlichkeiten in Sallach. – Foto: Privat





Für Mannschaft und Verantwortliche kam es doch überraschend, dass das über viele Spieltage enge Titelrennen nun doch zügig entschieden wurde. "Dass es jetzt schon am Sonntag geklappt hat, darauf waren wir nicht vorbereitet. Wir hatten mit einem Kampf bis zum letzten Spieltag gerechnet", lacht Wallner. Auch Meistercoach Markus Biersack und seine Schützlinge mussten erst einmal improvisieren: "Viele haben sich nach dem Spiel spontan für Montag freigenommen. Anschließend haben wir uns feiertechnisch nicht lumpen lassen", grinst der 29-Jährige vielsagend. Im zweiten Jahr seines Wirkens in Sallach ist es dem ehemaligen Jugendspieler des FC Bayern gelungen, den Dorfverein erstmals in die höchste Spielklasse Niederbayerns zu hieven.



Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte! Was hat letzlich den Ausschlag zugunsten der Grün-Weißen gegeben? "Das hat mehrere Gründe", erklärt Biersack und geht ins Detail: "Zum einen konnten wir uns auf eine brutal starke Defensive verlassen. Nur 19 Gegentore in 24 Spielen sind ein Topwert. Dann war es mit Sicherheit auch entscheidend, dass der Kern unserer Mannschaft schon lange zusammen ist. Die Abläufe passen und wir sind dadurch in der ein oder anderen heiklen Situation cool geblieben. Und nicht zuletzt haben wir dieses Mal gegen Teams aus der hinteren Tabellenregion so gut wie nichts liegengelassen."

Markus Biersack (li.) hat in seinem zweiten Jahr als Spielertrainer in Sallach mit seinem Team den Aufstieg geschafft. – Foto: Norbert Herrmann