Tobias Pfäffinger hat seine Schuhe an den Nagel gehängt. – Foto: Alfred Brumbauer

Sallach vor Bezirksliga-Premiere: 6 Neue, aber eine Ikone sagt Servus Tobias Pfäffinger hängt seine Schuhe an den Nagel +++ Neu dabei sind Philipp Aumüller, Benedikt Lermer, Maximilian Lehner, Johannes Lex, Isho Kako und Yoseph Botani Verlinkte Inhalte Bezirksliga West Sallach Reinhard Weinzierl Tobias Pfäffinger Markus Biersack + 6 weitere

Der SV Sallach wappnet sich gerade für seine Bezirksliga-Premiere. Der Meister der Kreisliga Donau-Laaber aus dem Geiselhöringer Stadtteil (Lkr. Straubing-Bogen) ist bereits am 10. Juni wieder in die Vorbereitung eingestiegen, um bestens gerüstet zu sein für die neuen Herausforderungen. Spielertrainer Markus Biersack durfte sich über ordentlich Verstärkung freuen. Insgesamt sechs Neuzugänge haben den Weg in die "Platzhirsch Arena" gefunden. Einen Wermutstropfen gibt`s allerdings auch: Mit Tobias Pfäffinger, der viele Jahre verlässlich Tore wie am Fließband produzierte, hat eine Vereinsikone die Schuhe an den Nagel gehängt.

"Dass 'Pfäff' aufhört, kommt nicht überraschend. Er hatte vergangenes Jahr schon mit dem Gedanken gespielt, auch aus familiären Gründen. Nun hat er den Schritt vollzogen. Er bleibt dem Verein als Mitglied der Vorstandschaft erhalten. Freilich ist das ein Verlust für unsere Mannschaft. Er hat in den vergangenen Jahren regelmäßig getroffen. Den Abgang werden wir nun kompensieren müssen", erklärt Biersack, der ab sofort auch auf Reinhard Weinzierl verzichten muss, aber auch sechs neue Gesichter begrüßen kann. Mit den Verpflichtungen von Philipp Aumülller (22, kommt vom ASV Steinach), Benedikt Lermer (22, von der SG Kirchroth) und Maximilian Lehner (20, vom TV Schierling) bleiben die Sallacher ihrer Philosophie treu. "Jung, talentiert und heiß auf die Bezirksliga, das ist unsere Herangehensweise. Alle drei haben das Potential, sich bei uns durchzusetzen. Maxi Lehner wird sicher nach mehrerer Verletzungen und wenig Einsätzen noch ein wenig Zeit brauchen", meint Biersack. Mit Johannes Lex (19) kommt ein weiteres Talent zum SVS. "Johannes ist gebürtiger Leiblfinger, der in der Jugend bei der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf ausgebildet wurde und zuletzt wegen seines Studiums beim TuS Geretsried in Oberbayern kickte. Er durfte dort auch schon am Training der ersten Mannschaft teilnehmen. Jetzt ist er wieder für ein Jahr zuhause. Ein Glücksfall für uns", so Biersack.

Einer der Neuen in Sallach: Benedikt Lermer ist von der SG Kirchroth gekommen. – Foto: Felix Schmautz

Mit Isho Kako kommt ein Spieler, der bei Türk Gücü Straubing und zuletzt beim FSV VfB Straubing Bezirksliga-Erfahrung sammeln konnte. Der wohl ungewöhnlichste Neuzugang ist Yoseph Botani. Der 30-jährige Iraker ist vor einiger Zeit von Dänemark nach Deutschland gekommen. "Er hat immer mal wieder am Bolzplatz mit Kumpels gekickt und hat dann einfach mal angefragt, ob er bei uns mittrainieren darf. Und was soll ich sagen: Ein richtig feiner Fußballer! Er spricht auch bereits sehr gut Deutsch und will sich beweisen. Natürlich muss man erst abwarten, inwieweit er für die Bezirksliga eine Verstärkung sein kann", erklärt Biersack.