Sallach muss Abgang des besten Torschützen verkraften

Der 19-Jährige, dem in 19 Partien neun Treffer und drei Assists glückten, absolviert ein duales Studium und ist deshalb im neuen Jahr wieder in Oberbayern. "Das war im Vorfeld klar kommuniziert, auch wenn wir schon noch etwas gehofft hatten, dass sich eine Möglichkeit ergibt, dass Johannes die Saison bei uns zu Ende spielt. Er hat auf Anhieb super eingeschlagen und hat maßgeblichen Anteil daran, dass wir bisher eine sehr ordentliche Runde gespielt haben", sagt Sallachs Spielercoach Markus Biersack. Lex läuft künftig wieder für den TuS Geretsried auf, in dessen U19 er schon vor seinem Wechsel zum SVS für ein paar Monate aktiv war. "Bei Geretsried erhält er nun sogar die Möglichkeit, im Bayernligakader mitzutrainieren. Das ist für ihn natürlich eine große Chance", weiß Biersack.









Als Ersatz konnte der Verein den 33-jährigen Korbinian Gschwendtner verpflichten, der im Kader vom Ligakontrahenten FSV VfB Straubing stand, dort aber meist nur zweite Wahl war. Der Routinier war über viele Jahre der Goalgetter des FSV Straubing in der A-Klasse. "Korbinian ist ein erfahrener und wuchtiger Stürmer, der uns eine zusätzliche Option bietet, die wir vom Profil her so nicht in der Mannschaft haben", analysiert Biersack, der zur Winterpause eine positive Zwischenbilanz zieht: "Wir sind als einer der zwei, drei heißesten Abstiegskandidaten gehandelt worden, haben es aber über weite Strecken richtig gut gemacht und dementsprechend schon 24 Punkte einspielen können. Das ist eine vielversprechende Basis für die Restsaison, in der wir die noch fehlenden Zähler schnellstmöglich holen wollen. Geschenkt wird uns aber nichts werden und daher müssen wir weiter fleißig bleiben."