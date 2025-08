Sallach ist top gestartet - Interessanter Neuzugang

Der Funktionär hat für Räuschl, Herreiner, Lermer & Co. allerdings viele lobende Worte parat: "Die Mannschaft macht momentan Spaß. Jeder haut sich voll rein und die Siege waren keine Zufallsprodukte. Wenn wir an unser Leistungslimit kommen, sind wir ein unangenehmer Gegner und können auch Punkte holen." Ganz besonders in den Fokus hat sich bislang der junge Neuzugang Johannes Lex gespielt. Der 19-Jährige konnte sich schon fünfmal in die Torschützenliste eintragen. "Johannes macht seine Sache bisher super, obwohl er eigentlich gar kein gelernter Stürmer ist. Er hat einen tollen Lauf. Trotzdem sollten wir - ähnlich wie vom gesamten Team - nicht zu viel von ihm erwarten, denn es werden auch wieder andere Zeiten kommen", zeigt sich Xaver Wallner sehr bodenständig.







Kurzfristig hat sich Alexander Stierstorfer noch den Grün-Weißen angeschlossen. Der ehemalige Nachwuchsspieler des SSV Jahn Regensburg kickte für den SV Donaustauf in der Herren-Bayernliga. Immerhin 48 Partien bestritt der 25-Jährige in der zweithöchsten Amateurklasse. Allerdings war Stierstorfer, den es beruflich nach München gezogen hat, letztmals Ende Mai 2023 aktiv. "Alexander kommt aus einem Sallacher Nachbardorf und sein Bruder spielt bei uns in der zweiten Mannschaft. Wir stehen schon länger mit ihm in Kontakt und nun hat er sich bereit erklärt, seinen Spielerpass zu uns zu legen. Es ist geplant, dass er auch hin und wieder auflaufen wird. In welchem Umfang das sein wird, ist jedoch noch ungewiss. Daher möchte er auch kein großes Aufsehen daraus machen", informiert Wallner.







Der Höhenflug des Aufsteigers steht in den kommenden Partien auf dem Prüfstand, denn mit dem SV Neufraunhofen und dem Topfavoriten SV Türk Gücü Straubing hat man in den beiden kommenden Heimspielen zwei Liga-Schwergewichter zu Gast. Dazwischen folgt das schwere Auswärtsmatch beim ehemaligen Landesligisten TV Aiglsbach. "Das sind sehr kernige Aufgaben, die durch das am Freitag beginnende Gäubodenvolksfest nicht einfacher werden", schmunzelt Xaver Wallner.