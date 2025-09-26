Sallach fordert Primus Kelheim - Ergolding gastiert beim VfB

Die vier Topteams der Bezirksliga West sind am zwölften Spieltag ausnahmslos gegen Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte gefordert. Während Spitzenreiter ATSV Kelheim beim SV Sallach Farbe bekennen muss, wollen der TV Aiglsbach (gegen Geisenhausen), der FC Ergolding (beim FSV VfB Straubing) und Türk Gücü Straubing (gegen Plattling) den Anschluss halten. Für den SV Neufraunhofen und den TV Schierling geht es im direkten Duell darum, den Kontakt zur Spitzengruppe nicht komplett abreißen zu lassen. Die TuS Pfarrkirchen will den Schwung aus dem zweiten Saisonsieg mit ins Heimspiel gegen den TSV Langquaid nehmen. Das neue Schlusslicht FC Walkertshofen erwartet zuhause Aufsteiger SC Falkenberg. Der ASCK Simbach will gegen den FC-DJK Simbach Wiedergutmachung für die 1:8-Pleite in Ergolding betreiben.
Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Die Rollen in diesem Spiel scheinen klar verteilt. Dennoch hat Geisenhausen in dieser Saison schon bewiesen, dass sie für jeden Gegner sehr unangenehm sein können. Das bedeutet für uns, dass wir sehr konzentriert zu Werke gehen müssen, um die Punkte in Aiglsbach zu behalten."
Personal: Mario Ulmer ist nach wie vor rotgesperrt.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Einerseits war der Frust am letzten Sonntag groß, weil wir uns für die beste Saisonleistung wieder nicht mit einem Dreier belohnen konnten. Andererseits sind wir jetzt seit drei Spielen ungeschlagen und man erkennt deutlich, dass sich unsere junge Truppe schön langsam an das Tempo, Körperlichkeit und die Cleverness in der Bezirksliga gewöhnt. Spielerisch sind wir jederzeit in der Lage auch mit den Topteams mitzuhalten. Auf ein solches treffen wir jetzt erneut mit Aiglsbach, das natürlich alles in die Waagschale werfen wird, um den Anschluss an den Tabellenführer nicht zu verlieren. Wir werden aber versuchen, die Leistung vom letzten Sonntag zu wiederholen. Dann dürfen sich die Zuschauer auf ein rassiges Duell freuen."
Personal: Neben den drei Dauerverletzten müssen auch Kapitän Tom Steer (Fingerbruch), Tim Buchner (Meniskuseinriss) und Daniele Schmidbauer passen.
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Eine Niederlage wie die vom letzten Wochenende in Ergolding tut richtig weh und ist natürlich nicht leicht zu verdauen. Aber dieses Thema haben wir Anfang der Woche für uns abgehakt und blicken jetzt nach vorne auf das Freitagabendspiel. Mit Simbach erwartet uns eine Mannschaft, die richtig gut drauf ist und zuletzt zweimal in Folge deutlich mit 4:0 gewinnen konnte. Wir wollen und müssen jetzt aber zuhause den absoluten Willen, Einsatz und Laufbereitschaft auf den Platz bringen, um zu punkten."
Personal: Namik Helic kehrt wieder in den Kader zurück, einzig Felix Zeiler fehlt weiterhin.
Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Wir werden den Teufel tun und Simbach unterschätzen. Wir wissen, wo wir herkommen und dass wir für jeden Punkt auf Bezirksebene eine Menge investieren müssen. Trotzdem fahren wir natürlich mit viel Selbstvertrauen am Freitagabend nach Simbach und wollen definitiv die Punkte mitnehmen."
Personal: Daniel Grubwinkler ist aufgrund Krankheit noch fraglich.
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Mit dem FC Ergolding empfangen wir eine sehr spielstarke Mannschaft. Wir wollen unsere Serie von sechs ungeschlagenen Spielen fortsetzen und an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Mit Leidenschaft, Einsatz und Geschlossenheit wollen wir auch gegen Ergolding bestehen und die nächsten Punkte in Straubing behalten."
Personal: Bis auf Valentin Kainz können die Gäubodenstädter in Bestbesetzung auflaufen.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Nach dem Kantersieg von letzter Woche dürfen wir ruhig selbstbewusst nach Straubing fahren, aber sicherlich nicht überheblich. Der FSV VfB hat sich in den letzten Wochen gefunden und eine beeindruckende Serie von sieben Pflichtspielen ohne Niederlage hingelegt. Kelheim und Schierling haben dort jeweils 1:1 gespielt. Mit einem Punkt wären wir also voll im Soll. Freitagabend, Flutlicht, beide Teams sind gut drauf - ich erwarte ein gutes und spannendes Spiel."
Personal: Jakob Fruth hat immer noch Rückenprobleme, Niclas Thieme fehlt krankheitsbedingt. Dafür konnte Leon Fröhler nach seinem Kreuzbandriss schon weite Teile des Mannschaftstrainings mitmachen.
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Nachdem wir letztes Wochenende gegen Schierling einen Sieg einfahren konnten, wollen wir am Wochenende erneut punkten. Die Personallage ist immer noch mehr als angespannt. Die Jungs haben allerdings gezeigt, dass wenn wir unser Spiel konzentriert zu Ende bringen, wir jeden schlagen können."
Personal: Gegenüber letzter Woche gibt es wohl keine Veränderungen.
Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach dem Sieg in Walkertshofen fahren wir natürlich mit deutlich größerem Selbstvertrauen nach Pfarrkirchen. Der Gastgeber ist zuhause noch ohne Punktgewinn, wir sind auswärts noch ohne Niederlage. Wir werden uns aber von dieser vermeintlichen Rollenverteilung nicht blenden lassen, sondern nehmen den aktuellen Aufwärtstrend unseres Gegners - zuletzt mit dem Sieg in Schierling - sehr wohl zur Kenntnis. Wie bei jedem Spiel in der Bezirksliga werden wir hochkonzentriert und mit vollem Engagement zur Werke gehen müssen, sofern wir mit drei Punkten wieder nach Hause fahren wollen."
Personal: Aaron Bice, Dennis Kandsperger, Korbinian Köppel, Markus Weiherer, Leon Schlegel und Timo Sterl stehen nach wie vor auf der Ausfallliste, die zudem noch mit Torwart David Meißner und Michael Schwank ergänzt wird.
Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Wenn man nach elf Spielen fünf Punkte hat, ist das natürlich nicht zufriedenstellend. Daher brauchen wir gegen Falkenberg einen Sieg."
Personal: Der Kader beim Tabellenschlusslicht bleibt unverändert.
Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Unsere nächste Aufgabe führt uns nach Walkertshofen. Wir freuen uns wieder auf einen voll besetzten Reisebus und eine schöne Fahrt. Nachdem wir in den letzten Wochen immer knapp verloren haben, hoffen wir allerdings, dass wir auch mal wieder punkten."
Personal: Bis auf die Langzeitverletzten sind beim Neuling alle Mann an Bord.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Nach der sehr bitteren Niederlage gegen Simbach heißt es jetzt wieder auf Kurs zu kommen. Gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer sind die Karten klar verteilt, dennoch werden wir unser Herz auf dem Platz lassen und es Kelheim schwerstmöglich machen, etwas aus Sallach mitzunehmen. Wir haben nichts zu verlieren und werden bestimmt einen top Tag brauchen, um die Punkte in der Platzhirscharena zu behalten."
Personal: Im Kader des Neulings gibt es keine Veränderungen.
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach unserem erfolgreichen Derby gegen Walkertshofen geht es nun zum starken Aufsteiger nach Sallach. Dass es in dieser Liga keine leichten Spiele gibt, haben wir gegen Walkertshofen gesehen. Positiv ist, dass wir solche Spiele momentan trotzdem gewinnen. Das zeigt, dass sich die Mannschaft unter dem Trainerteam weiterentwickelt hat und momentan zurecht ganz oben steht. Gegen Sallach wollen wir unseren Lauf weiter ausbauen und möchten im besten Fall die drei Punkte entführen. Dazu müssen wir aber eine Schippe drauflegen und die Intensität im Spiel erhöhen."
Personal: Unter der Woche haben sich beim Ligaprimus fünf Spieler krank abgemeldet. Allerdings sollten zumindest Dominik Schandri, Daniel Merkl und Salah Ettalii wieder in den Kader zurückkehren.
Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Wir wollen gegen Plattling zuhause nachlegen, um den Anschluss an die Top Drei nicht zu verlieren. Unterschätzen werden wir Plattling sicherlich nicht, sie haben sich gut verstärkt und sind sehr unangenehm zu bespielen."
Personal: Adrion Rexhepi (krank), Arber Zeciri (Urlaub) und Tobias Knipf (Platzwunde) fallen sicher aus. Fraglich ist zudem der Einsatz von Nico van Beest (Grippe). Sandro Berovic startet eventuell nächste Woche wieder mit dem Training. Kushtrim Mazreku trainiert bereits wieder, ist aber in den nächsten zwei Wochen noch keine Option.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "In den vergangenen Wochen haben wir unsere Chancen nicht konsequent genug genutzt und dadurch die Spiele verdient verloren. Gegen eine starke Straubinger Mannschaft brauchen wir nicht nur einen perfekten Tag, sondern auch mehr Entschlossenheit und Konsequenz im Abschluss vor dem Tor. Zudem müssen wir als gesamte Mannschaft geschlossen auftreten und die sehr guten Spieler von Straubing konsequent verteidigen."
Personal: Keeper Tim Niedermeier, Moritz Rem, Manuel Ziegler und Alex Ciucur (alle verletzt) sowie Julian Gwinner (Urlaub) sind nicht mit von der Partie. Dazu stehen hinter den Einsätzen von Manuel Kratschmann (beruflich), Elias Zeitler und Nico Tavcar (beide noch im Aufbautraining) noch Fragezeichen.
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Unser Auftritt beim Derby in Geisenhausen war katastrophal. Wir hatten überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel, unser Passspiel war extrem schlecht und mit viel Glück haben wir uns einen Punkt erkämpft. Wenn das Spiel 3:0 für Geisenhausen endet, hätte sich niemand beschweren dürfen, an diesem Tag hat gar nichts gepasst. Solche Spiele gibt es aber, jetzt gilt es nach vorne zu schauen und im nächsten Spiel einiges besser zu machen. Mit dem TV Schierling kommt nun ein richtiges Brett ins Waldstadion. Die Laabertaler haben auswärts fast doppelt so viele Punkte geholt als zuhause, sind auf jeder Position gut besetzt und spielen mit extrem viel Druck. Das wird ein richtiger Kraftakt für uns. Wir müssen richtig gut gegen den Ball arbeiten, aber auch viel genauer in unseren Offensivaktionen werden. Wir werden uns sicherlich ein paar Chancen erarbeiten und da müssen wir die nötige Konsequenz auf die Platte bringen."
Personal: An der Ausfallliste des SVN hat sich nichts verändert.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Die Niederlage gegen Pfarrkirchen ist abgehakt, jetzt freuen wir uns auf das Spiel in Neufraunhofen. In den vergangenen Jahren waren es immer Spiele auf Augenhöhe und aktuell trennt beide Teams auch nur ein Punkt in der Tabelle. Es wird ein 50:50-Spiel, in dem am Ende Kleinigkeiten entscheiden werden."
Personal: Der Schierlinger Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.