Sallach fordert Primus Kelheim - Ergolding gastiert beim VfB

Die vier Topteams der Bezirksliga West sind am zwölften Spieltag ausnahmslos gegen Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte gefordert. Während Spitzenreiter ATSV Kelheim beim SV Sallach Farbe bekennen muss, wollen der TV Aiglsbach (gegen Geisenhausen), der FC Ergolding (beim FSV VfB Straubing) und Türk Gücü Straubing (gegen Plattling) den Anschluss halten. Für den SV Neufraunhofen und den TV Schierling geht es im direkten Duell darum, den Kontakt zur Spitzengruppe nicht komplett abreißen zu lassen. Die TuS Pfarrkirchen will den Schwung aus dem zweiten Saisonsieg mit ins Heimspiel gegen den TSV Langquaid nehmen. Das neue Schlusslicht FC Walkertshofen erwartet zuhause Aufsteiger SC Falkenberg. Der ASCK Simbach will gegen den FC-DJK Simbach Wiedergutmachung für die 1:8-Pleite in Ergolding betreiben.

Heute, 19:00 Uhr TV Aiglsbach Aiglsbach TV Geisenhausen Geisenhausen 19:00 PUSH

Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Die Rollen in diesem Spiel scheinen klar verteilt. Dennoch hat Geisenhausen in dieser Saison schon bewiesen, dass sie für jeden Gegner sehr unangenehm sein können. Das bedeutet für uns, dass wir sehr konzentriert zu Werke gehen müssen, um die Punkte in Aiglsbach zu behalten." Personal: Mario Ulmer ist nach wie vor rotgesperrt.

Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Einerseits war der Frust am letzten Sonntag groß, weil wir uns für die beste Saisonleistung wieder nicht mit einem Dreier belohnen konnten. Andererseits sind wir jetzt seit drei Spielen ungeschlagen und man erkennt deutlich, dass sich unsere junge Truppe schön langsam an das Tempo, Körperlichkeit und die Cleverness in der Bezirksliga gewöhnt. Spielerisch sind wir jederzeit in der Lage auch mit den Topteams mitzuhalten. Auf ein solches treffen wir jetzt erneut mit Aiglsbach, das natürlich alles in die Waagschale werfen wird, um den Anschluss an den Tabellenführer nicht zu verlieren. Wir werden aber versuchen, die Leistung vom letzten Sonntag zu wiederholen. Dann dürfen sich die Zuschauer auf ein rassiges Duell freuen." Personal: Neben den drei Dauerverletzten müssen auch Kapitän Tom Steer (Fingerbruch), Tim Buchner (Meniskuseinriss) und Daniele Schmidbauer passen.





Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Eine Niederlage wie die vom letzten Wochenende in Ergolding tut richtig weh und ist natürlich nicht leicht zu verdauen. Aber dieses Thema haben wir Anfang der Woche für uns abgehakt und blicken jetzt nach vorne auf das Freitagabendspiel. Mit Simbach erwartet uns eine Mannschaft, die richtig gut drauf ist und zuletzt zweimal in Folge deutlich mit 4:0 gewinnen konnte. Wir wollen und müssen jetzt aber zuhause den absoluten Willen, Einsatz und Laufbereitschaft auf den Platz bringen, um zu punkten." Personal: Namik Helic kehrt wieder in den Kader zurück, einzig Felix Zeiler fehlt weiterhin.

Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Wir werden den Teufel tun und Simbach unterschätzen. Wir wissen, wo wir herkommen und dass wir für jeden Punkt auf Bezirksebene eine Menge investieren müssen. Trotzdem fahren wir natürlich mit viel Selbstvertrauen am Freitagabend nach Simbach und wollen definitiv die Punkte mitnehmen." Personal: Daniel Grubwinkler ist aufgrund Krankheit noch fraglich.



Nach der deftigen 1:8-Abreibung in Ergolding ist beim ASCK Simbach Wiedergutmachung angesagt. – Foto: Antun Bosnjakovic











Heute, 19:30 Uhr FSV VfB Straubing Straubing FC Ergolding Ergolding 19:30 PUSH

Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Mit dem FC Ergolding empfangen wir eine sehr spielstarke Mannschaft. Wir wollen unsere Serie von sechs ungeschlagenen Spielen fortsetzen und an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Mit Leidenschaft, Einsatz und Geschlossenheit wollen wir auch gegen Ergolding bestehen und die nächsten Punkte in Straubing behalten." Personal: Bis auf Valentin Kainz können die Gäubodenstädter in Bestbesetzung auflaufen.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Nach dem Kantersieg von letzter Woche dürfen wir ruhig selbstbewusst nach Straubing fahren, aber sicherlich nicht überheblich. Der FSV VfB hat sich in den letzten Wochen gefunden und eine beeindruckende Serie von sieben Pflichtspielen ohne Niederlage hingelegt. Kelheim und Schierling haben dort jeweils 1:1 gespielt. Mit einem Punkt wären wir also voll im Soll. Freitagabend, Flutlicht, beide Teams sind gut drauf - ich erwarte ein gutes und spannendes Spiel." Personal: Jakob Fruth hat immer noch Rückenprobleme, Niclas Thieme fehlt krankheitsbedingt. Dafür konnte Leon Fröhler nach seinem Kreuzbandriss schon weite Teile des Mannschaftstrainings mitmachen.





Morgen, 14:00 Uhr TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen TSV Langquaid Langquaid 14:00 PUSH

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Nachdem wir letztes Wochenende gegen Schierling einen Sieg einfahren konnten, wollen wir am Wochenende erneut punkten. Die Personallage ist immer noch mehr als angespannt. Die Jungs haben allerdings gezeigt, dass wenn wir unser Spiel konzentriert zu Ende bringen, wir jeden schlagen können." Personal: Gegenüber letzter Woche gibt es wohl keine Veränderungen.

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach dem Sieg in Walkertshofen fahren wir natürlich mit deutlich größerem Selbstvertrauen nach Pfarrkirchen. Der Gastgeber ist zuhause noch ohne Punktgewinn, wir sind auswärts noch ohne Niederlage. Wir werden uns aber von dieser vermeintlichen Rollenverteilung nicht blenden lassen, sondern nehmen den aktuellen Aufwärtstrend unseres Gegners - zuletzt mit dem Sieg in Schierling - sehr wohl zur Kenntnis. Wie bei jedem Spiel in der Bezirksliga werden wir hochkonzentriert und mit vollem Engagement zur Werke gehen müssen, sofern wir mit drei Punkten wieder nach Hause fahren wollen." Personal: Aaron Bice, Dennis Kandsperger, Korbinian Köppel, Markus Weiherer, Leon Schlegel und Timo Sterl stehen nach wie vor auf der Ausfallliste, die zudem noch mit Torwart David Meißner und Michael Schwank ergänzt wird.



Endlich wieder mal Grund zum Jubeln hatte die TuS Pfarrkirchen zuletzt in Schierling. – Foto: Norbert Herrmann









